وزير قطاع الأعمال: سعر السيارة نصر E70 من 290 إلى 400 ألف جنيه

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن السيارة نصر E70 سيتم انتاجها في الربع الثاني من 2022، ويتراوح ثمنها من 290 ألف جنيه لـ400 ألف جنيه على حسب الإمكانيات، وهذا السعر قبل خصم الحافز الذي تمنحه الدولة لأي مواطن يشتري هذه السيارة بقيمة 50 ألف جنيه.

وأضاف «توفيق» في مداخلة هاتفية مع أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن الفترة الأخيرة شهدت تغييرا جذريا في القانون الحاكم لشركات قطاع الأعمال، وهذا يتيح للشركات التحكم في الإدارة، وبالتالي زيادة كفاءة التشغيل، وهو أمر مهم للغاية، في إطار مواجهة المشاكل التي تحدث في هذه الشركات.

ولفت إلى أن اجتماعه مع رؤساء الشركات القابضة لم يكن له علاقة بالتعديلات على القوانين، ولكنه كان مختصا بالاستفادة من تعديلات القانون التي حدثت الفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق، كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تفاصيل سعر الكهرباء التي سيجري شحن السيارات الكهربية بها، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أعلن أن سعر توريد الكهرباء من شركات إنتاج الكهرباء المختلفة للمحطات 121 قرشًا للكيلو وات في الساعة الواحدة.

وأكد أنه جرى وضع حد أعلى لسعر الكهرباء تلتزم به شركات شحن السيارات الكهربية في محطاتها ليبلغ سعر الكيلو وات ساعة لـ169 قرشًا، مقارنا بين استهلاك الوقود والكهرباء بين السيارات التقليدية وسيارات الكهرباء، وأوضح أن كل 10 آلاف كيلو تقطعها السيارات الكهربية توفر 4500 جنيه مصروف وقود لنفس المسافة من السيارات التقليدية.