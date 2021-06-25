رحلة «نائب العفاريت» علاء حسانين من دبلوم الصنايع إلى تهريب الآثار

تصدر اسم علاء حسانين محركات البحث على شبكة الانترنت، بعد إعلان وزارة الداخلية إلقاء القبض على النائب السابق الشهير بنائب الجن والعفاريت، بتهمة تشكيل عصابي للتنقيب على الآثار وتهريبها مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره لـ «الجن».

من هو علاء حسانين؟

فاز علاء حسانين في الانتخابات البرلمانية لدورتين متتاليتين عن أحد دوائر محافظة المنيا، مرشحًا عن الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، وخسر انتخابات 2015 البرلمانية، وتسببت في تأجيل إقامة انتخابات مجلس النواب في دائرة دير مواس بالمنيا عام 2020.

أبرز المعلومات عن علاء حسانين

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن النائب السابق علاء حسانين:

- اسمه بالكامل: علاء محمد حسانين محمد الشهير بالشيخ علاء حسانين.

- تاريخ الميلاد: 16 مارس 1968.

- حاصل على دبلوم صنايع 1985 من محافظة المنيا.

- يعرف نفسه بأنه رجل أعمال وصاحب شركة للرخام والجرانيت.

- انضم لمجلس الشعب خلال الفصلين التشريعي الثامن (2000 – 2005) والتاسع (2005 – 2010) ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل عن دائرة دير مواس في المنيا.

- اتهم من قبل في وقائع نصب واحتيال وصدرت ضده احكام بالسجن في قضايا سرقة بالإكراه.

- كان ضيف دائم على بعض البرامج التلفزيونية للتحدث عن الشعوذة حتى لقب بـ «نائب الجن والعفاريت»، وله حلقة تلفزيونية يقوم فيها بإخراج الجن من أجساد 5 فتيات بمحافظة الغربية، فضلا عن تصريحاته التلفزيونية المثيرة أبرزها قوله «إن الجن يثار جنسيًا مثل البشر.. وعلى المرأة عدم خلع الملابس أمام المرآة تجنبًا لإثارة الجن»، وزعم أن نادي الزمالك تعرض للسحر أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

- يدعي علاقته بالجن ومساعدة الجن له في العديد من أعماله.

- قال في برنامج تلفزيوني أن علاقته بالجن بدأت عندما قرأ سورة «يس» سبعين يومًا بعد وفاة والدته.

- تسبب في 2020 بإيقاف انتخابات مجلس النواب في الدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس في جنوب محافظة المنيا.