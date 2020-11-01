بحكم قضائي.. علاء حسانين يشعل دائرة ديرمواس في المنيا

أشعل النائب السابق علاء حسانين الانتخابات المؤجلة بالدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس في جنوب محافظة المنيا، بعد قرار الهيئة الوطنية بتأجيل الانتخابات بها لإدراج اسمه.

"حساسين" يُعد من أكثر النواب جدلا في الرأي العام، حيث اشتهر بعلاج المس والجن، حتى لُقب بـ"نائب الجن والعفاريت"، خاصة بعد ظهوره في العديد من الحلقات التلفزيونية متحدثًا عن هذا الأمر.

فاز في انتخابات مجلس الشعب دورتين متتاليتين عامي 2000 و2005، مرشحًا للحزب الوطني عن دائرة ديرمواس، ويمتلك شركة للرخام والجرانيت، بالإضافة إلى عدد من المحاجر بالمنيا، كما ساهم في بناء مدارس ومستشفيات في مسقط رأسه بقرية أسمو العروس بديرمواس، وخسر في انتخابات 2015 البرلمانية بعد حصوله على 11845 صوتًا.

وكانت الحلقة التي قدمتها الإعلامية ريهام سعيد علي قناة النهار في ديسمبر 2014 عن المس والجن، سببًا في شهرة واسعة لعلاء حسانين، بعدما زعم خلال الحلقة نجاحه في إخراج الجن من أجساد 5 فتيات بمحافظة الغربية.

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، إدراج اسم المرشح علاء محمد حسانين بالقائمة النهائية للمرشحين عن الدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس بالمنيا رقم "4" برمز ساعة اليد، وتأجيل الانتخابات بالنظام الفردى لتلك الدائرة لحين تحديد موعد آخر، على أن تجرى انتخابات القائمة بذات الدائرة في موعدها المحدد سلفا.

جاء ذلك تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في دعوى البطلان الأصلية رقم 1849 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة 19 أكتوبر، على النحو الوارد بالقائمة النهائية لإعلان أسماء المرشحين عن تلك الدائرة.

ويخوض الانتخابات المؤجله في دائرة "ديرمواس" المخصص لها مقعد واحد بالنظام الفردي 18 مرشحا بدلا من 17 بعد إدراج علاء حسانين في قائمة المرشحين وهم: "حسانين عبد العزيز حسانين عن حزب الشعب الجمهوري، نائب حالي، عمرو أحمد عبد الحكيم عبد الحميد عن حماة الوطن، مجدي عبد الحميد عبد المحسن، مستقل، سيد عبد العليم عبد الناصر، مستقل، عاطف عبد الجابر محروس، مستقل، يوسف عارف علي سيف، مستقل، إيهاب رؤوف حبيب، مستقل، عمر عبد الفتاح فولي، مستقل، محمد جاد الكريم محمد، مستقل، أحمد رفعت طه شحاته عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمد حامد محمد عبده، مستقل، ماهر منير محمد شلبي، مستقل، أيمن عبد الحي أحمد، مستقل، محمد خليفه حسين، مستقل، طاهر مصطفي عبد الرحمن، مستقل، محمد جمال محمد سيد، عن حزب حماة الوطن، أحمد عباس ميري، مستقل".