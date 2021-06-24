مضبوطات علاء حسانين «نائب الجن والعفاريت»: 201 قطعة آثار و52 عملة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية التي قامت بإلقاء القبض على علاء حسانين الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت» عن عدد المضبوطات والقطع الأثرية التي تم العثور عليها بحوزته، إذ تم ضبط 201 قطعة أثرية، تنوعت بين عدد من التماثيل، وهم 3 ثماثيل مصنوعة من البرونز أحدهم منزوع الرأس بالإضافة إلى رأس تمثال آخر صغير مصنوع من البرونز أيضاً وتمثال خشبي يبلغ طوله نحو 10 سم، كما تم ضبط تمثال حجري مقسوم إلى نصفين، كما عثرت مأمورية ضبط التشكيل العصابي برئاسة «حسانين»، على رأس تمثال مهرج من العصر اليوناني وتمثال حجري جنسي يعود للعصر ذاته، ولم تكن المضبوطات تقتصر على التماثيل فقط، ولكن تم العثور أيضاً على 52 عملة مختلفة من حيث الشكل، وكان تصنيفها عبارة عن 6 عملات من البرونز و3 إبر تستخدم في الجراحة في فترة العصر الإسلامي.

الأدوات المستخدمة في عملية التنقيب عن الآثار

تمكنت الأجهزة الأمنية أيضاً من ضبط الأدوات التي استخدمها «حسانين» وتشكيله العصابي في التنقيب واستخراج الآثار، حيث استعان بـ15 كوريك و5 شنيور و3 أزمة حديدية ذات مقبض خشبي و12 فأس و3 مرزبة و11 مسمار و9 مطارق ومولد كهربائي بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأحبال وكابل كهربائي، وأحدث بتلك الأدوات 4 حفرات بنطاق مصر القديمة.

القبض على نائب الجن والعفاريت

كانت وزارة الداخلية، قد بثت مقطع فيديو مدته 5 دقائق، كشفت من خلاله عن التشكيل العصابي، كما قدمت بياناً كاملاً عن كمية ونوعية المضبوطات والآثار، بعد قيام مأمورية تابعة لمديرية أمن القاهرة، القبض على حسانين الشهير بنائب «الجن والعفاريت» في عهد الجماعة الإرهابية «الإخوان»، لتزعمه تشكيلًا عصابياً للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.

وقررت الجهات المختصة التي تباشر التحقيق في الواقعة، تحريز المضبوطات التي بلغت 201 قطعة أثرية، كما كلفت ضباط إدارة البحث الجنائي وشرطة السياحة والآثار بعمل التحريات اللازمة بشأن الواقعة وتحديد دور كل متهم.