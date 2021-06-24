حددت الحسابات الفلكية موعد عيد الأضحي 2021 في تونس، مؤكدة أنه يوافق يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021، الموافق 10 ذو الحجة 1442، أما موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في تونس العاصمة فهو ( 05:36 ).

موعد عيد الأضحى 2021 في تونس

وفي حين أكدت الحسابات الفلكية أن موعد عيد الأضحي 2021 في تونس يوافق يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021، فإن موعد صلاة عيد الاضحى ستكون شرعًا بعد شروق الشمس، بما يعادل 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا بعد موعد شروق الشمس أول أيام عيد الاضحى، ويختلف بالطبع موعد صلاة عيد الأضحى 2021 من مدينة إلى أخرى.

ومن العادات التونسية القديمة التي لاشك أنها ستكون حاضرة أيضًا في موعد عيد الأضحى 2021 في تونس، هي العادة المعروفة بـ«خرجة العيد» وهي عادة تونسية قديمة يقوم خلالها سكان مدينة تونس العتيقة ومدن أخرى، بالتجول في أزقة المدينة لجمع المصلين ليسيروا مكبرين ومهلليل حتى يصلوا إلى الجامع لأداء صلاة العيد.

وفور الانتهاء من صلاة العيد وذبح الأضحيات وسلخها، تشرع العائلات التونسية عادة في عملية شواء اللحم على الفحم، وعادة ما يكون تناول اللحم مصحوبًا بأنواع مختلفة من السلطة وخبز يتمّ إعداده في المنازل، ولكن عمل ربات المنازل لا يتوقف هنا، إذ تقمن إثر ذلك بتنظيف أحشاء الخروف (الكرشة) لإعداد ما يعرف باسم «العصبان» الذي يتمّ تحضيره لاستعماله في طبخ الكسكسي (الذي عادة ما يكون جاهزًا ثاني أيام العيد) أو الأرز.

وتطبخ بعد عملية الشواء أكلات متنوعة خلال أيام عيد الأضحى في تونس والأيام التي تليه كالقلاية، والمصلي، والكمونية، والمرقة الحلوة، إلخ، كما تقوم الكثير من العائلات بإعداد القديد الذي يتمّ عادة الاحتفاظ به لطبخ أكلات معينة في فصل الشتاء بشكل خاص.