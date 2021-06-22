بمشاركة عايدة النياتي.. ياسر زايد: طرح ألبوم نجوم تونس بالمصري 2021

أعلن ياسر زايد، رئيس شركة «زايد ميديا بروداكشن»، مواصلة التعاون الفني مع نجوم تونس من خلال إنتاج ألبوم جديد بعنوان «نجوم تونس بالمصري 2021» Tunisian Singers Belmasry 2021، والذي ستكون الفنانة التونسية العالمية عايدة النياتي، نجمة الألبوم إضافة إلى عدد من نجوم الغناء بتونس.

يشار إلى أن الإعلان يأتى بعد نجاح النسخة الأولى من ألبوم «عرب زايد» في 2019، و الذي ضم عدد من المواهب الجديدة من مصر و تونس والمغرب و لبنان من إنتاج «زايد ميديا بروداكشن» وكان نجوم الألبوم الفنان التونسي محمد الجبالي و الفنانة المصرية حنان عطية.

ويتعاون في الألبوم عدد من الشعراء والملحنين و الموزعين من مصر مع تسجيل الأغاني في ستوديوهات تونس وإتمام عمليات الميكساج مع المهندس ياسر أنور في مصر.

كما أعلن زايد، أن ألبوم «نجوم تونس بالمصري 2021» ليس النسخة الثانية من ألبوم عرب زايد، في إشارة إلى أنه جاري الإعداد أيضا للنسخة الثانية دعما للمواهب العربية.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة طرح عدد كبير من الأغنيات السنجل الجديدة من بينها أغنية الفنان الكبير هاني شاكر «لوسمحتوا»، والتى يتعاون فيها لأول مرة مع الفنان عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين والموزع جلال الحمداوي، كما أن هناك أغنية جديدة للفنان محمود العسيلي بعنوان «على خدك»، وأيضا الفنان أحمد سعد بأغنيته الجديد «الملوك».

وفى نفس السياق، يواصل عدد من الفنانين طرح أغنياتهم الجديدة ضمن البوماتهم الغنائية فتخضر الفنانة سميرة سعيد، لطرح رابع أغنيات ألبومها الجديد ونفس الأمر مع الفنانة أنغام التى ستطرح أولى أغنيات ألبومها الجديد خلال أيام.