دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في مستهل عام 2019 مؤسسات وأجهزة الدولة لتوحيد الجهود لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة بتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

وفور إطلاق مشروع حياة كريمة تحركت كافة أجهزة الدولة في اتجاه تنفيذ تلك المبادرة والعمل على تحقيق أهدافها بتوفير حياة كريمة لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وتوفير كافة المرافق والخدمات لغير القادرين في هذه القرى وهو ما عرف بمشروع تطوير الريف المصري، والتي وضعت الحكومة اللمسات النهائية لإطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامنًا مع بدء العام المالي الجديد 2022/2021، اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل.

وفي السطور التالية ترصد «الوطن» أبرز 10 معلومات عن مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والتي جاءت على النحو التالي:

التكلفة التقديرية لمشروع حياة كريمة

- تبلغ التكلفة التقديرية المتوقعة للمشروع قرابة 700 مليار جنيه، وذلك بعدما قدرت الحكومة في بداية المبادرة حجم التمويل بقرابة 600 مليار جنيه، لكنها تسعى لتنفيذ أفضل مستويات الجودة الممكنة في الريف، والمناطق الأكثر احتياجًا.

- بدأت الحكومة منذ عدة أشهر أعمال كثيرة ضمن مشروع «تطوير الريف»، إلا أن التدشين الرسمي للمبادرة الرئاسية سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

- مشروع حياة كريمة تعول عليه الحكومة لـ«تغيير وجه الحياة في الريف المصري»، حسبما ذكر رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم.

- يستهدف مشروع حياة كريمة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البنية الأساسية، ورفع كفاءة حالة العمران.

- يهدف مشروع حياة كريمة على تنفيذ تدخلات اجتماعية ترتقي بحياة المواطنين، فضلاً عن تنفيذ مشروعات لـ«بناء الإنسان المصري.

- حسب تقديرات الحكومة، فإن قرابة 60% من المواطنين المصريين في الريف من المقرر أن يستفيدوا بتلك المبادرة، ما سينعكس بالإيجاب على وصول يد التنمية والمشروعات الخدمية للمواطنين في كل جزء بمصر.

4741 قرية مستهدفة في مشروع حياة كريمة

- يبلغ عدد القرى المصرية المستهدف تطويرها في مشروع حياة كريمة 4741 قرية، وتوابعها 30888 عزبة وكفرًا ونجعًا، وفي إطار التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.

- بالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى، ويستهدف مشروع حياة كريمة تطويرات كافة في 26 محافظة بعد استبعاد القاهرة لخلوها من القرى، ويستفيد منها نحو 18مليون مواطن.

مراحل تنفيذ «حياة كريمة»

- ينفذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.

- تحدد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.