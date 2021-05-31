وزير التنمية المحلية: 8000 مشروع جاهز للتنفيذ بقرى «حياة كريمة»

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لسرعة الانتهاء منه في التوقيتات المحددة، للمساهمة في تغيير حياة مواطني تلك القرى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك أكثر من 8000 مشروع جاهز للتنفيذ في قرى المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصري، في 20 محافظة، وستشمل مختلف القطاعات، على رأسها مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحى وكهرباء وغيرها، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ستحدث تغييراً شاملاً في قرى الريف المصري، حيث تبلغ استثمارات المرحلة الأولى منها أكثر من 250 مليار جنيه.

جاء ذلك في تصريحات لوزير التنمية المحلية خلال تفقده لعدد من مشروعات الصرف الصحي والتعليم والغاز الطبيعي وتأهيل وتبطين الترع بقرى مبادرة «حياة كريمة»، بمركز شبين القناطر، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية، ونائبا المحافظ الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد.

ووجه «شعراوي» بالمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات، وإزالة أي عقبات تواجه عمليات التنفيذ، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى المستهدفة.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية، خلال الجولة، إلى شرح من القائمين علي تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة، حيث تم تفقد أعمال إنشاء مدرسة العوام الثانوية، ورفع كفاءة وحدتي التضامن الاجتماعي وطب الأسرة للتوافق مع مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي ومحطات المعالجة، وتبلغ تكلفة تلك المشروعات حوالي 550 مليون جنيه .

ومن جانبه، قال اللواء عبدالحميد الهجان إن نصيب محافظة القليوبية من المبادرة الرئاسية جميع قرى وتوابع مدينة شبين القناطر، وتطوير 36 قرية و148 عزبة، وأضاف أن أعمال التطوير تشمل العديد من المحاور، والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتخفيف معدلات الفقر، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات.