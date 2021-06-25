«تفاهة» طفل فيلم «بلية ودماغه العالية»: بتاجر في الهيروين عشان مفيش شغل

«بتاجر في الهيروين عشان مفيش ليا شغل في التمثيل، المجال الفني قاصر على النجوم بس، عشان كدة جماعة أصحابي استغلوا احتياجي الشديد للفلوس، وورطوني معهم في تجارة الهيروين».. تلك الكلمات كانت ملخص اعتراف شاب عشريني يدعى «صلاح. م» شارك في التمثيل، وقام بدور الطفل «تفاهة» في فيلم «بلية ودماغه العالية»، بطولة النجم الكوميدي محمد هنيدي، وبحسب مصادر أمنية، أن المتهم أعترف بجريمة الاتجار في الهيروين، بعد القبض عليه في الشرابية، بحوزته 50 جرام هيروين و3100 جنيه.

تفاهة يعترف بتجارة الهيروين

وأضافت المصادر، أن الطفل السينمائي الشهير بـ«تفاهة»، اعترف بعد القبض عليه في محضر الشرطة بالاتجار في الهيروين، هو ومجموعة من أصدقائه، وأن أجهزة الأمن ضبطته متلبسا، واعترف بحيازة المخدرات بقصد التجارة والنقود من عائد البيع، وترويج الهيروين على زبائنه: «الدنيا واقفة ومحتاج فلوس، عشان كده أسهل حاجة تجارة المخدرات».

وتابعت المصادر، أن أجهزة الأمن تجري تحرياتها في الواقعة، وكشف نشاط المتهم منذ مدة، يمارس تجارة المخدرات، وهل لديه شركاء أم لا؟ وأن التحريات لا تزال قائمة، ولم تنته إلى أي شيء حتى الآن.

حبس المتهم

وتحدثت المصادر، عن أن النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في الهيروين، وترويج المخدرات على زبائنه، من خلال كشك لبيع السجائر في الشرابية، وجدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يوما بذات التهمة.

تفاصيل الواقعة

كانت أجهزة الأمن، ألقت القبض على المتهم الشهير بالطفل «تفاهة» في فيلم «بلية ودماغه العالية»، وبحوزته 12 تذكرة هيروين، وكان يتاجر فيها ويوزعها على زبائه، لكن أجهزة الأمن رصدته، وتمكنت من ضبطه، وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه.