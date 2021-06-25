«الخارجية الأمريكية»: نشكر مصر لدعمها الدائم لليبيا وإحلال السلام

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن المؤتمر الثاني حول ليبيا والذي جرى إقامته في برلين، كان اجتماعا بالغ الأهمية، وسعى جميع حاضري المؤتمر لوضع وتقديم حلول مرضية، لافتا إلى أنه منذ من عقود كانت الدولة المصرية تهتم كثيرا لأمر في ليبيا، كما توجد تهديات على مصر من جهة الإرهاب الخارجي، وتشكر الولايات المتحدة مصر على ما تقوم به من جهد ملحوظ وقوي لإحلال الأمن والسلام في ليبيا.

وأضاف «روبيرج»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن بلاده تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار والاستعداد للانتخابات من الحكومة الوطنية المؤقتة في ليبيا قبل نهاية العام، مع تأكيدي انسحاب كل الجنود المرتزقة من الأرض الليبية.

وأوضح أن الولايات المتحدة تدعم الحكومة الليبية الجديدة وتدعو جميع القوى الأجنبية والمرتزقة للانسحاب من الأراضي الليبية.

وأكد أن أمريكا ستوفر الدعم السياسي والعلمي لدولة ليبيا، موضحا أن الولايات المتحدة تريد توطيد العلاقات مع الحكومة الجديدة في ليبيا، وتقديم كل الحلول وما تطلبه منها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من شريك فاعل للحكومة الوطنية المؤقتة في ليبيا وتقديم الخدمات الإنسانية للشعب الليبي.

وأشار إلى أن أمريكا لم تهمل دورها الأقليمي في دول الشرق الأوسط في سوريا واليمن وليبيا ودائما ما تحاول الوصول لحل إيجابي في حل أزمة الفلسطينيين والإسرائيليين، «من وجه نظري الولايات المتحدة موجودة ومنتظمة لحل مشكلات المنطقة، وعندنا أصدقاء والعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة لم تبني على ملف واحد طيلة أكثر من 40 عاما»