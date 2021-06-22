شقيقة زعيم كوريا الشمالية تنفي احتمال استئناف المحادثات مع أمريكا

نفت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، احتمالات الاستئناف المبكر للمحادثات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، قائلة: إن آمال الولايات المتحدة بشأن المحادثات ستغرقهم في خيبة أمل أكبر.

وأصدرت كيم يو جونغ، بيان، بعد وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، تصريح شقيقها زعيم كوريا الشمالية، بأن على كوريا الشمالية الاستعداد للحوار والمواجهة، مع الاستعداد بشكل أكبر للمواجهة، بأنها إشارات مثيرة للاهتمام وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وقالت شقيقة الزعيم الكوري: «المثل الكوري يقول أهم ما في الحلم، هو تفسيره، لا تحقيقه»، فيما يبدو بأن الولايات المتحدة قد فسرت الوضع بطريقة تسعى فيه لطمأنة نفسها، مضيفة: «التوقع الذي اختاروه بطريقة خاطئة سيغرقهم في خيبة أمل أكبر».

جاء بيان كيم يو جونغ، بالتزامن مع زيارة المبعوث الخاص بكوريا الشمالية، سونغ كيم، إلى كوريا الجنوبية، حيث عبر عن أمله في الحصول على رد فعل إيجابي من الشمال قريبًا تجاه عرض الولايات المتحدة لإجراء محادثات رغم تأكيده أن العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة على كوريا الشمالية ستظل سارية.

وخلال اجتماع كبير للحزب الحاكم الأسبوع الماضي، قام كيم جونغ أون بتحليل سياسة إدارة بايدن تجاه كوريا الشمالية وأمر المسؤولين بالاستعداد للحوار والمواجهة، والاستعداد بشكل خاص للمواجهة الكاملة لحماية الأمن القومي والكرامة، وفقًا لوسائل الإعلام الكورية الشمالية.

لكن تعليقات كيم المعلنة لم تتضمن أي نبرة قاسية ضد واشنطن وسول، وهو ما أدى إلى تحليلات متضاربة بين الخبراء، فقد قال البعض إن كيم جونغ أون، ألمح إلى أنه يعتزم ممارسة المزيد من الضغط على الولايات المتحدة لتخفيف سياستها بشأن الشمال، بينما قال آخرون إنه يؤكد على احتمال استئناف المحادثات.