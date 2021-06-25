«الخارجية الأمريكية»: «مستحيل ترك 100 مليون مصري بدون نهر النيل»

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن نهر النيل هام جدا للشعب المصري، ودائما ما تقدم الولايات المتحدة كل الحلول المرضية للأطراف الثلاث، لافتا إلى أن بلاده لن تترك الـ100 مليون مصري بدون مياه، قائلا «هذا مستحيل، ولكن سنسعى لعقد جلسات حوار مثمرة بين الأطراف الثلاثة للوصول لحل سلمي وليس هناك حل آخر».

وأضاف «وربيرج»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أمريكا قد أرسلت مبعوثها الخاص للشأن الأفريقي وبيده أوراق سد النهضة لاستئناف الحوار المثمر من أجل التوصل لاتفاق يرضي الجميع، مستطردا: «الولايات المتحدة الأمريكية تواصل دعم الجهود لحل الخلافات بين الدول الثلاث فيما يتعلق بمفاوضات السد الإثيوبي، وتستعد للقيام بدور إيجابي حال طلب الدول الثلاث ذلك».

وأوضح أن هناك دورا هاما وإيجابيا تلعبه الولايات المتحده تجاه أزمة السد الأثيوبي، ويجب على الدول الثلاث الجلوس على طاولة للتوصل لحل بخصوص تلك الأزمة.

وبالنسبة لفلسطين، أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أنه يجب إيقاف إطلاق النار بشكل كامل، مقدما الشكر لمصر على ما قدمته من دور مهم وجوهري وحاسم لإيقاف إطلاق النار في فلسطين، موضحا أن الولايات المتحدة ستقوم باستئناف الحوار مع الفلسطينيين والذي تم قطعه من الإدارة السابقة، مضيفا «الإدارة الحالية ترى أن الولايات المتحدة لن تلعب دورا إيجابيا وحيويا بدون تواصل ما بين الجانبين، وسنقدم المساعده الإنسانية لوكالة الأونروا ونفتح قنصلية القدس مرة ثانية للفلسطينيين».

وتمنى «سامويل وربيرج»، زيارة الرئيس الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط، كما تمنى أن يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أمريكا في أقرب فرصة، «نتمنى أن يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي أمريكا، وكل الدبلوماسيين يتمنون زيارة الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط».