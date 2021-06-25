مفاجأة.. «تفاهة» طفل فيلم«بلية ودماغه العالية» خرج من السجن منذ شهرين

فجرت مصادر أمنية مفاجأة مدوية في قضة الطفل السينمائي «تفاهة» في فيلم «بلية ودماغه العالية»، وهي أنه كان محبوسا على ذمة قضية تجارة حشيش وخرج من السجن منذ شهرين، وأنه يبيع المخدرات داخل كشك سجائر خاص به في الشرابية وأنه يستغل زبائن السجائر ويقوم بتوزيع الحشيش والهيروين على المتعافين والمدمنين حتى تمكنت المباحث من رصد نشاطه وعثر معه على 12 تذكرة هيروين زنة 50 جراما.

وأوضحت مصادر أمنية لـ «الوطن»، أن «تفاهة» طفل فيلم «بلية ودماغه العالية» تاجر مخدرات معروف لدى أجهزة الأمن منذ فترة طويلة، وأن القضية الأخيرة المضبوط معه فيها 50 جراما من الهيروين، هي القضية الثانية له في تجارة المخدرات.

مواجهة المتهم بتحريات المباحث

وواجهت النيابة الطفل «تفاهة» بتحريات المباحث وأعترف بتجارة الهيروين هو ومجموعة من أصدقائه وأن أجهزة الأمن ضبطته متلبسا واعترف بحيازة المخدرات بقصد التجارة والنقود من عائد البيع وترويج الهيروين على زبائنه: «الدنيا واقفة ومحتاج فلوس عشان كده أسهل حاجة تجارة المخدرات».

تجديد حبس المتهم

كانت النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في الهيروين وترويج المخدرات على زبائنه من خلال كشك لبيع السجائر في الشرابية وجدد قاضي النعاؤظرضات حبسه لمدة 15 يوما بذات التهمة بعد أن ألقت القبض على المتهم الشهير بالطفل «تفاهة» في فيلم «بلية ودماغه العالية» وبحوزته 12 تذكرة هيروين وكان يتاجر فيها ويقوم بتوزيعها على زبائه اكنه أجهزة الأمن رصدته وضبطه.