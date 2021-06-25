منذر ريحانة: «روحي بترجعلي لما بدخل مطار القاهرة»

قال الفنان منذر ريحانة، إن الفنان الراحل سمير غانم كان أيقونة في عالم الفن، وكان هو أحد الأسباب التي جعلته يعشق مجال التمثيل والدخول فيه، لافتا إلى أن عائلته بلا استثناء أصابتهم حالة من الذهول جراء سماعهم لخبر وفاة الفنان سمير غانم مؤخرا، «أقسم بالله العياط كان حقيقي، وكان أيقونة في التمثيل».

وأضاف «ريحانة»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مشاركته في مسلسل «موسى» ظهر خلالها بدور معقد ففي نفس المشهد يكون طيبا وخبيثا، «كنت بقولهم أنا مش قادر أمثل المشهد، وكانت تجربة غريبة، والدور اللي كنت بلعبه عنده عقد نفسية مخيفة».

وأشار إلى أنه دائما ما يشعر بعودة روحه إليه عند دخوله للأجواء المصرية ومع وصوله لمطار القاهرة، «البلد دي محمية وجميلة ودايما بحس أن روحي رجعتلي لما بوصل لمطار القاهرة».

وأوضح أنه مع ذهابه لأول أيام التصوير كان يريد حدوث أية مشكلة حتى يتخلي عنه صناع المسلسل بسبب صعوبة الدور وخوفه من الظهور فيه بشكل غير مصدق، «كانت مشكلة الدور في أصله الردئ ووصل لمرحلة في المسلسل قتل والدته لما كان غايب عن الوعي».

وأكد أنه دائما ما يكون سعيدا عندما يشبهه البعض بالفنان الكبير الراحل عادل أدهم، وكثيرا ما حلم بأن يظهر معه أمام كاميرا واحدة في تمثيل إيا من الأعمال الدرامية أو السينمائية.

وأشار إلى أنه يعمل حاليا على تصوير فيلم «براءة رايا وسكينة» وهو أحد الأفلام السينمائية وستكون حقيقة وبها أوراق ثبوت براءتهم.

وتابع: «مسلسل الاختيار رجع الشباب أنهم يحبوا يكونوا ضباط في الشرطة أو الجيش وأثري الحياة الوطنية لدى الشباب، وأنا مع مسلسل الاختيار يكون في كل مكان في الوطن العربي لأنك لو محبتش بلدك هتفقد وطنيتك».

وفند: «أنا عايز أتحدى وأصور في بلد ومكان عمر المختار، وإن شاء الله مشروع قريب جدا وأعمل عليه».