مساعد وزير الداخلية الأسبق: نحتاج أعمال درامية وطنية طوال العام

قال محمد نجم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنَّ ثورة 25 يناير لم تكن ثورة بل مؤامرة باستثناء المواطنين الوطنيين الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، منوها إلى أن هناك مؤامرة كبيرة على مصر استهدفت شباب السوشيال ميديا لتدمير البلد.

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال لقائه ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية «TeN»، أننا فى حاجة إلى مزيد من الأعمال الوطنية طوال العام وليس فى رمضان فقط، لافتاً إلى أن أخطر الأمور التى كانت تواجهها مصر تجمع رابعة والنهضة، لأنها كانت على مستوى كبير.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أنَّ قرار فض رابعة والنهضة صعب جداً على الأجهزة الأمنية، لأنَّه تمّ استغلالها بعد ذلك لتشوية سمعة الأجهزة الأمنية، موضحًا أنَّ المسلسلات الوطنية تخلق ثقة بين الشعب والأجهزة الأمنية.

وأعلنت شبكة قنوات «On» مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 علي قناة On، بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض الأول من المسلسل، خلال عرضه في شهر رمضان الكريم على القناة نفسها، وحقق نجاحًا ساحقًا.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 علي قناة On، ستكون من يوم السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، بدءًا من الساعة الثامنة مساءً.

مسلسل الاختيار2 كان قد عُرض خلاله عددًا من الأغنيات الوطنية، منها أغنية خاصة للفنان أحمد سعد، وهي تتر البداية، إضافة إلى أغنيتين للفنان الكبير محمد منير بعنوان الشهيد، وضالين، وأغنية للملحن أحمد فرحات، أما الموسيقى التصويرية للعمل فقد وضعها الموسيقار خالد الكمار، وحققت نجاحا ساحقا لاختلافها عن موسيقى الموسيقار تامر كروان التي وضعها للجزء الأول من المسلسل.

مسلسل الاختيار 2، من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عبدالعزيز، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني، وفتحي عبدالوهاب، وسهر الصايغ، وهشام ماجد، وأشرف عبدالباقي، وبيومي فؤاد.

وهو الجزء الثاني من العمل الذي عُرض العام الماضي، بعنوان ملحمة البرث، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي، والاختيار 2، هو الجزء الثاني من سلسلة الاختيار التي بدأت العام الماضي، والجزء الثاني تدور قصته حول بطولات رجال الشرطة المصرية، بعنوان رجال الظل، عن أحداث مصر من عام 2013 إلى 2019.

ومن المقرر أنَّ يتمّ البدء في التحضير للجزء الثالث من مسلسل الاختيار مع نهاية العام الجاري، وسيتمّ الكشف بعد أشهر قليلة عن أبطال الجزء الثالث من المسلسل.