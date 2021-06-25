المدرس الذئب.. احتضن وتحرش بالفتيات بحجة تشجيعهن على التفوق

«المدرس الذئب»، لقب تم إطلاقه على أحد مدرسي اللغة الإنجليزية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك عقب توجيه اتهامات له بالتحرش بعدد من الطالبات لديه عن طريق احتضانهن من الخلف وملامسة أصابعه لأماكن عفتهن، ورغم مطالبة الضحايا له بالتوقف عن تلك الأفعال، إلاّ أنّه لم يعرهن اهتماماً واستمر في أعماله الشيطانية لتقرر الفتيات في النهاية فضحه وإخبار ذويهن بما يتعرضن له من تحرش.

المتحرش ينكر الاتهامات: بحضنهم زي ولادي وبشجعهم

عقب القبض على المدرس المتحرش ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، قام بإنكارها جميعاً مدعيّا أنّ احتضانه للطالبات في حصص الدروس الخصوصية كان من أجل تشجيعهن على المذاكرة والتفوق، وأنّ تلك التصرفات كانت بشكل عفوي للغاية وليس القصد منها أي غرض آخر، إلاّ أنّ النيابة العامة نسبت للمدرس المتحرش تهمة هتك عرض عدد من الطالبات أثناء حصص الدروس الخصوصية، إذ كان يقوم بتلك الأفعال في تلك الدروس فقط وليس داخل فصول المدرسة التي يعمل بها، وأمرت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أسر الضحايا يؤكدون كذب المتهم

واستمعت قوات المباحث إلى أقوال أولياء أمور الفتيات الضحايا حيث كشفوا أنّ جميع ماجاء على لسان المدرس هو ادعاء كاذب لأنّه تعمد تحسس أماكن الفتيات في المرحلة الإعدادية وبالتالي كانت هناك نية للتحرش وماتبعه من هتك للعرض.

الفتيات: احتضنا ولمس أماكن عفتنا

كما تم الاستماع أيضاً إلى شهادات الفتيات في المرحلة الإعدادية واللاتي تعرّضن للتحرش، حيث نصت على أنّ المدرس كان يقترب منهن بشدة ويقوم بإلصاق جسده بأجسادهن بقصد احتضانهن، ولا يتوقف الأمر إلى ذلك الحد إذ يقوم بلمس أماكن عفتهن، ورغم استياء الفتيات من أفعاله ومواجهتهم وطلبهن المتكرر بالابتعاد عنهن وعدم تكرار ما يقوم به، إلاّ أنّ الأمر كان يزداد سوءاً مادفعهن إلى إخبار أسرهن لينال المدرس المتحرش العقاب الرادع عن أفعاله.