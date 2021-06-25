عاجل.. زلزال عنيف يهز مدينة «كابول» عاصمة أفغانستان

هز زلزال عنيف بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، مدينة «كابول» عاصمة أفغانستان، وتقع «كابول» على ضفاف نهر كابول، فيما تحيط بها سلسة جبال هندوكوش على ارتفاع 1800 متر فوق سطح البحر.

وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية إن الزلزال كان مركزه بالقرب من «شاريكار»، على بعد 60 كيلومترا شمال كابول، وفقا لما ذكره موقع «سياتل تايمز».

وهرب السكان من منازلهم جراء الهزة الأرضية، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.