عاجل.. ميركل: الاتحاد الأوروبي يستبعد إمكانية عقد قمة مع بوتين

قالت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، إن الاتحاد الأوروبي يستبعد إمكانية عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأبدى قادة دول الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، انقساما حول الاستعداد لعقد لقاء مع بوتين، وهو الأمر الذي اقترحته ألمانيا وفرنسا قبل قمة تستضيفها بروكسل، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت المانيا «دويتشه فيله».

وحاولت ألمانيا وفرنسا ومعهما النمسا إقناع بعض الدول المتشككة بجدوى الحوار مع روسيا وعقد قمة مع الرئيس الروسية،، ولكن هذا المقترح واجه معارضة قوية من جانب عدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها دول البلطيق وبولندا.