دينا وإلهام شاهين وريم.. أبرز ضيوف ريد كاربت مهرجان أسوان.. فيديو وصور

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة، حضور عدد من نجوم الفن المصري والعربي، خلال الحفل الذى استضافه أحد الفنادق الكبرى بأسوان.

حضر حفل الافتتاح نخبة من النجوم، أبرزهم إلهام شاهين وبوسي شلبي وريم البارودي وأحمد وفيق وباسم سمرة وأحمد مجدي ودرة التونسية وهنا شيحا.

وحرص عدد من نجوم الفن على هامش تواجدهم بحفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لدورته الخامسة، من بينهم هنا شيحة وشريف رمزي وأحمد وفيق والراقصة دينا، على توجيه كلمات دعم للفنانة دنيا سمير غانم التي اعتذرت عن حضورها الحفل لوفاة والدها ومرض والدتها.

وكان من المقرر تكريم دنيا سمير غانم في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، ولكن الظروف الصعبة التي تمر بها حالت دون حضورها.

وفي كلماتهم حرص نجوم الفن في تصريحات إعلامية على هامش حفل الافتتاح، على دعم دنيا سمير غانم، وتأكيدهم أن الراحل سمير غانم الذي توفي في شهر مايو الماضي، سيظل خالداً بأعماله الفنية وإبداعه الذي لن يموت أبدا، فضلا عن تمنياتهم بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبدالعزيز.

كان حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، افتتح بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، بجانب حشد كبير من نجوم وصناع السينما.

وقدم حفل الافتتاح المذيعة آية الغرياني، التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، وقام بالإخراج المسرحي للحفل هشام عطوة، فيما تولي المخرج عبدالرحمن نصر الإخراج والنقل التلفزيوني على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.