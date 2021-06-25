تحطم طائرة خفيفة شمال روسيا.. ونجاة اثنين من الطاقم

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، إن طائرة خفيفة كان على متنها شخصان، تحطمت في مقاطعة «أرخانجيلسك» الواقعة بشمال روسيا.

وكانت الطائرة الروسية، تنفذ مهام المراقبة فوق الغابات لرصد حرائق محتملة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح المكتب الصحفي للوزارة، أن فردي الطاقم تمكنا من النجاة، وتم العثور عليهما ونقلهما إلى مدينة «كوتلاس» على متن مروحية «مي-8» تابعة للوزارة.

الطوارئ الروسية: احتراق الطائرة بشكل كامل.. وأحد الطيارين لا يستطيع السير

وأضاف المكتب الصحفي، أن الطائرة احترقت بشكل كامل، وأن أحد الطيارين لا يستطيع السير.

وكانت مديرية الطوارئ في مقاطعة «أرخانجيلسك»، قالت في وقت سابق، إنه تم فقدان الاتصال بطائرة خفيفة على متنها شخصان، عند الساعة 08:30 مساء أمس الخميس بتوقيت موسكو «07:30 بتوقيت القاهرة»، موضحة أن على متن الطائرة الطيار والطيار المراقب.

وفي 19 يونيو الجاري، لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون جراء تحطم طائرة من طراز «إل-410» التابعة لفرع دوساف في منطقة «كيميروفو» الواقعة على بعد 3482 كيلو مترعن العاصمة الروسية «موسكو»، خلال رحلة تدريب بالقرب من «مطار تاناي».

وقالت وكالة أنباء «تاس» الورسية، في ذلك الوقت، إن الطائرة المنكوبة تابعة لـ الجماعية الطوعية لمساعدة الجيش والطيران والأسطول الروسي وكانت تقل مجموعة من رياضيي القفز المظلي.

واشار رئيس فرع الجمعية في مقاطعة «كيميروفو»، فيكتور شيموخانوف، إلى أن الطائرة تحطمت خلال تنفيذها هبوطا اضطراريا، بعد أن تعطل أحد محركاتها عند إقلاعها من مطار قرب الحدود الإدارية مع مقاطعة «نوفوسيبيرسك».

وأوضح شيموخانوف، أن هذه كانت رابع طلعة نفذتها هذه الطائرة ولم يظهر أي عطل فنية فيها قبل ذلك.