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عاجل.. إصابات كورونا بـ كوريا الجنوبية تتجاوز الـ 153 ألف حالة

تسجيل حالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة

كتب:

حسن رمضان
05:20 ص | الجمعة 25 يونيو 2021
فحوصات كورونا في كوريا الجنوبية

فحوصات كورونا في كوريا الجنوبية

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد«كوفيد 19» وحالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقالت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، إن إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البلاد ارتفع إلى 153789 حالة، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات بلغت  2009 حالة.

 ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي إصابات الفيروصس عالميا، إلى 180751311 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 3915560حالة.

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