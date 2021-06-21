كوريا الجنوبية تعلن رسميا وفاة شاب بعد تلقي لقاح كورونا

أقرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، بأول حالة وفاة لرجل، بسبب حالة نادرة لتجلط الدم بعد تلقيه لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا، الأسبوع الماضي.

وتم التأكد من إصابة الرجل الثلاثيني الذي توفى يوم الأربعاء الماضي، بأعراض جانبية نادرة جدا ولكنها خطيرة، تمثلت في تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات «TTS»، بعدما تلقى اللقاح في يوم 27 مايو الماضي.

وظهرت على المريض أعراض صداع شديد وغثيان بعد تسعة أيام من تلقي اللقاح، وتم نقله إلى المستشفى وتم تشخيص إصابته بالمتلازمة يوم الثلاثاء 8 يونيو الجاري.

يذكر أن كوريا الجنوبية تقدم لقاح «أسترازينيكا» فقط لمن هم في سن 30 عاما وما فوق منذ منتصف أبريل، وسط مخاوف من تجلط الدم.

وتحقق السلطات الصحية في 224 حالة وفاة ذات صلة محتملة بلقاحات كوفيد-19 حتى الآن.

ومن بين الحالات المشتبه فيها، تبين أن 210 منها لم تكن ناجمة عن التطعيم، بينما تحتاج 13 حالة إلى مزيد من التحقيق.

وأكملت كوريا الجنوبية تلقيح نحو 7.9% من السكان البلاد بالجرعتين، مع تلقي نسبة 29.2% منهم الجرعة الأولى.

وكانت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 429 إصابة جديدة بكوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 151 ألفا و149 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت 5 حالات وفاة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2002.

وتعافى من المرض 514 شخصًا خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 142 ألفا و899 حالة.

وتلقى 15 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، منذ أن بدأت البلاد، برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي، وهو ما يمثل 29.2 % من تعداد سكان البلاد البالغ نحو 51.3 مليون نسمة.