إسرائيل تعيد فرض استخدام الكمامات بسبب ارتفاع إصابات كورونا

أعادت إسرائيل، فرض استخدام الكمامات في الأماكن المغلقة وسط ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا منذ نهاية شهر أبريل.

وأوضحت الوزارة، الثلاثاء، أنها سجلت 125 إصابة يوم أمس غالبيتهم من تلاميذ المدارس وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وارتفع عدد المرضى الذين في حالة حرجة بشكل طفيف وبلغ 25 شخصا، منهم 18 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي. وحتى الآن، أدى تفشي وباء كورونا في إسرائيل إلى وفاة 6428 شخصا.

يشار إلى أن معدلات الإصابة بالوباء قد انخفضت بشكل كبير مع تطعيم أكثر من نصف عدد الإسرائيليين، إلا أنها عاودت الارتفاع على خلفية تفشي السلالة الهندية من الفيروس.

ووفقا لموقع «واللا» العبري، إن من بين المصابين الجدد 78 طالبا، وسبعة أعضاء هيئة تدريس، مضيفا «يأتي الارتفاع في الإصابات بعد شهور من التراجع الكبير، في أعقاب تفشي سلالة الكورونا الهندية».

وأشار إلى أن وزارة الصحة قررت توسيع حملة التطعيم بين الأطفال من سن 12 إلى 15 عاما.

فى السياق قالت قناة «كان» الرسمية، إن إجمالي المصابين الحاليين في إسرائيل تجاوز الـ 400 حالة، 90% منهم بالسلالة الهندية، أصيبوا بعد عودة إسرائيليين من دول تمثل بؤر تفشي للوباء.

ونوه إلى أن وزارة الصحة قدرت أن 40% من الإصابات الحالية سبق وتلقوا جرعتي التطعيم ضد كورونا، ما يثير علامات استفهام حول مدى فاعلية اللقاحات في مواجهة السلالة الهندية.