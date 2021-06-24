عاجل.. رئيس هندوراس يصل إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده بالقدس المحتلة

وصل رئيس دولة هندوراس، خوان أورلاندو هرنانديز، إلى إسرائيل للمشاركة فى افتتاح سفارة بلاده في القدس، لتكون السفارة الرابعة في مدينة القدس المحتلة، بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا وكوسوفو.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم، خوان أورلاندو هرنانديز، وبعدها سيصل إلى ديوان رئيس الحكومة، حيث سيجتمع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد، نفتالي بينيت، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

ويعد الاجتماع السياسي الأول الذي يجريه بينيت مع شخصية سياسية خارجية، وسيوقع معه اتفاقيتين إحداهما في مجال المساعدات الخارجية، وبعد ذلك، سيصل هرنانديز إلى موقع السفارة الجديدة لبلاده في مدينة القدس، المقامة إلى جانب سفارة غواتيمالا، وسيحضر افتتاح السفارة كل من بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، ومن المتوقع أن يجتمع هرنانديز مع رئيس الحكومة السابق، زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو.

يشار إلى أن إسرائيل فتحت سفارة جديدة لها في تيجوسيجالبا، عاصمة هندوراس، والحكومة الإسرائيلية صدقت يوم الأحد الماضى، على تعيين، الداد جولان روزنبرج، بمنصب السفير الإسرائيلي في هندوراس.