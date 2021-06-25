خطوة بخطوة.. كيف تشتري «أذون الخزانة» البديل لشهادات الإدخار بالبنوك؟

يعد الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة التي يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا، أحد الأدوات لتمويل عجز الموازنة، كما أنه استثمارا أمنا، وذو عائد جيد مقارنة بغيره من طرق الاسثتمار التقليدى مثل شراء شهادات الادخار او الاستثمار فى البورصة.

ويبدأ الحد الأدنى لشراء أذون الخزانة من 25 ألف جنيه ومضاعفته، ودورية الصرف تتم مقدمًا وبنهاية آجالها يتم استحقاق كامل المبلغ، أما سندات الخزانة، فيكون الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاته ولكن يناسب هذا الاستثمار، الشركات بشكل أكبر نظرًا لطول فترته، وتصل آجال السندات إلى 15 عامًا، ويتم صرف العائد بشكل دوري كل 6 شهور أو سنة حسب شروط السند المطروح.

وترصد «الوطن» فى هذا التقرير خطوات شراء «أذون الخزانة».

شراء أذون الخزانة يومي الخميس والأحد وسندات الخزانة الاثنين

- يعلن أسبوعيا بالنيابة عن وزارة المالية طرح أذون الخزانة يومي الخميس والأحد وسندات الخزانة يوم الاثنين من كل أسبوع.

أذون الخزانة تعد استثمار قصير الأجل

- أذون الخزانة تعد استثمار قصير الأجل يتراوح بين 3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة، أما سندات الخزانة فهي استثمار طويل الأجل أكثر من سنة ويصل إلى 15 عامًا.

عائد أذون وسندات الخزانة مميزًا

- العائد المقدم على أذون وسندات الخزانة مميزًا لبعض العملاء نظرا لحصولهم عليه مقدمًا أو حصولهم عليه بشكل ثابت لفترة تصل إلى 15 عاما في ظل اتجاه المركزي لخفض الفائدة، مقارنة بعائد شهادات الادخار التي تطرحها البنوك والتي تبلغ أعلاها 11% سنويًا ومدتها 3 سنوات.

- يحتاج أي عميل أو شركة للاستثمار في أذون الخزانة التعامل من خلال البنك التابع له لشراء حجم الأذون الذي يحتاجها وهو ما يستلزم فتح حساب توفير.

تخضع لضريبة

- تخضع أذون وسندات الخزانة بالجنية المصري إلى الضريبة، حيث يتم خصم 20% من إجمالي العائد الذي يحصل عليه العميل دون المساس بالأصل ورغم ذلك تعد مجزية لارتفاع العائد المقدم عليها.

- يتم تحديد الفائدة على الأذون والسندات بشكل أسبوعي من وزارة المالية، وتخضع للزيادة أو النقصان حسب الأسعار وحجم الطلب على شرائها.

تقديم طلب شراء أذون خزانة للبنك التابع له

- يحتاج أي عميل لشراء أذون خزانة التوجه للبنك التابع له وتقديم طلب شراء أذون خزانة قبل الساعة 10 صباحًا يومي الأحد والخميس من كل أسبوع أما السندات يوم الاثنين.

- يستطيع أي عميل كسر الأذون والسندات التي اشتراها في اليوم التالي من الشراء من خلال البنك التابع له، ولكن يخضع لمجازفة المكسب أو الخسارة حسب سعر الفائدة المتداول في السوق.