أعلنت هيئة السكة الحديد، عن حركة ومواعيد القطارات اليوم من القاهرة للمحافظات، مشيرة إلى أنَّ جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تقل ما يقرب من مليون راكب، موضحة أن جميع القطارات تخضع لصيانات وكشف دوري قبل إنطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة مسير القطارات.

حركة ومواعيد القطارات اليوم من القاهرة للمحافظات: قطارات السكة الحديد تقل مليون راكب يومياً

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنَّ حركة ومواعيد القطارات اليوم من القاهرة للمحافظات، لا يوجد بها أي تعديلات، مؤكّدة أنَّه لن يتمّ السماح لأي راكب بإستقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطار، منوهة إلى أنَّ الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على ضرورة الالتزام بالعمل وبذل أقصي مجهود لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات.

وتستعرض «الوطن» حركة ومواعيد القطارات اليوم من القاهرة للمحافظات، وهى كالتالي:

حركة ومواعيد القطارات اليوم من القاهرة لمحافظات الوجه القبلي

1- القطار 934، الإسكندرية / الأقصر، VIP يتحرك من القاهرة في تمام الساعة 01:10 بعد منتصف الليل.

2- القطار 1902، القاهرة / أسوان، في تمام الساعة 00:20 بعد منتصف الليل.

3- القطار 980، VIP القاهرة / أسوان، في تمام الساعة 8:00 صباحا.

4 - القطار 978، VIP القاهرة / أسيوط، في تمام الساعة 6:30 صباحا.

5- القطار 982، القاهرة / أسوان، في تمام الساعة 12:00 ظهرا.

6- القطار 2010، القاهرة / أسوان، في تمام الساعة 10:00 صباحا.

7- القطار 186، مختلط «مكيف - مميز»، بورسعيد / سوهاج، في تمام الساعة 13:30 ظهرا.

8- القطار 986، القاهرة / الأقصر، في تمام الساعة 13:00 ظهرا.

حركة ومواعيد القطارات اليوم من القاهرة للمحافظات

9- القطار 990، القاهرة / سوهاج، يتحرك من القاهرة في تمام الساعة 4:00 عصرا.

10- القطار 970، بورسعيد / سوهاج، في تمام الساعة 14:00 ظهرا.

11- القطار 2006، VIP القاهرة / أسوان، في تمام الساعة 5:15 بعد العصر.

12- القطار 2012، القاهرة / أسوان، في تمام الساعة 5:30 مساء.

13- القطار 872، القاهرة / أسيوط، في تمام الساعة 5:45 مساء.

14- القطار 988، القاهرة / أسوان، في تمام الساعة 7:00 مساء.

15- القطار 84، نوم، القاهرة / أسوان، في تمام الساعة 7:20 مساء.

16- القطار 86، نوم، القاهرة / أسوان، في تمام الساعة 7:45 مساء.

حركة ومواعيد القطارات اليوم من القاهرة لمحافظات الوجه البحري

1- القطار 934، الإسكندرية / أسوان، في تمام الساعة 10:00 مساءً.

2- القطار 930، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 8:10 مساءً.

3- القطار 2008، VIP، الإسكندرية / أسوان، في تمام الساعة 8:00 مساءً.

4- القطار 926، VIP مباشر دون توقف في المحطات، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 7:00 مساء.

5- القطار 928، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 18:00 مساءً.

6- القطار 118، مختلط «مكيف - مميز»، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 17:20 مساء.

7- القطار 88، الإسكندرية / أسوان، في تمام الساعة 17:00 مساء.

8- القطار 196، مختلط «مكيف - مميز»، الإسكندرية / الفيوم، في تمام الساعة 15:40 عصرا.

9- القطار 922، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 15:30 عصرا.

10- القطار 902، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 6:00 صباحا.

11- القطار 906، VIP مباشر دون توقف خلال المحطات، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 7:00 صباحا.

12- القطار 904، VIP مباشر دون توقف خلال المحطات، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 8:00 صباحا.

13- القطار 900، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 8:15 صباحا.

14- القطار 912، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 11:30 صباحا.

15- القطار 914، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 13:00 ظهرا.

16- القطار 916، VIP مباشر دون توقف خلال المحطات، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 14:00 ظهرا.

17- القطار 918، الإسكندرية / القاهرة، في تمام الساعة 15:00 عصرا.

حركة ومواعيد القطارات اليوم من القاهرة للمحافظات

18- القطار 119 «مكيف - مميز»، القاهرة - الإسكندرية في تمام الساعة 5 صباحا.

19- القطار 903، القاهرة / الإسكندرية يقوم في تمام الساعة 6 صباحا.

20- القطار 905، VIP، القاهرة / الإسكندرية، مباشر دون توقف، في تمام الساعة 8 صباحا.

22- القطار 901، القاهرة / الإسكندرية، في تمام الساعة 8:15 صباحا.

23 - القطار 1109، «مكيف - مميز»، الفيوم / الإسكندرية، في تمام الساعة 8:35 صباحا.

24 - القطار 89، أسوان / الإسكندرية، في تمام الساعة 11:15 صباحا.

25 - القطار 913، القاهرة / الإسكندرية، في تمام الساعة 12:30 ظهرا.

حركة ومواعيد القطارات اليوم من القاهرة للمحافظات

26- القطار 917، VIP مباشر دون توقف خلال المحطات، القاهرة / الإسكندرية، في تمام الساعة 14:00 ظهرا.

27 - القطار 919، القاهرة / الإسكندرية، في تمام الساعة 14:15 ظهرا.

28 - القطار 2001، VIP القاهرة / الإسكندرية، في تمام الساعة 15:00 عصرا.

29 - القطار 915، القاهرة / الإسكندرية، في تمام الساعة 15:20 عصرا.

30- القطار 923، القاهرة / الإسكندرية، في تمام الساعة 16:00 عصرا.

31- القطار 925، القاهرة / الإسكندرية، في تمام الساعة 17:10 عصرا.

32 - القطار 921، VIP القاهرة / الإسكندرية، في تمام الساعة 18:00 مساء.

33 - القطار 927، VIP القاهرة / الإسكندرية، في تمام الساعة 19:00 مساء.

34 - القطار 931، القاهرة / الإسكندرية، في تمام الساعة 20:15 مساء.

35 - القطار 935، الأقصر / الإسكندرية، في تمام الساعة 22:30 مساء.