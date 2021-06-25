رئيس جهاز «الشروق»: استقبال طلبات تقنين الأراضي دون حد أقصى يوميا

وجه المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، باستقبال جميع طلبات تقنين الأراضي للمناطق المضافة للمدينة الواردة يوميا للجهاز دون حد أقصى، وبعد مواعيد العمل الرسمية والتعامل مع جميع العملاء المتواجدين خلال يوم العمل، وكذا توفير أماكن انتظار وتذليل العقبات التي تقابلهم، والدفع بمجموعات عمل إضافية لإنهاء تعاملات المواطنين بكل يسر حتى نهاية المدة المقررة، وذلك في ضوء إعلان جهاز مدينة الشروق عن استقبال طلبات تقنين الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة، والمقرر أن تنتهي الفترة المحددة للإعلان في 30 يونيو الجاري.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس الجهاز، سير العمل بالإدارة العقارية أثناء استقبال الطلبات بهدف التخفيف على المواطنين من تكرار انتقالهم، حيث التقى أثناء مروره بأصحاب الطلبات واستمع لملاحظاتهم ومقترحاتهم.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه يتم السير بالتوازي في دراسة الطلبات التي يتم استلامها، حرصا من الجهاز على صالح حائزي المساحات الصغيرة بالمناطق المضافة لمدينة الشروق. ‬