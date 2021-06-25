رفع 80 طن قمامة من أعلى سطح عقار بشمال الجيزة

في واقعه هي الأغرب من نوعها، دفعت محافظة الجيزة بفرق ومعدات النظافة لرفع المخلفات المتراكمه أعلى سطح أحد العقارات بحي شمال الجيزة، حيث تم رفع ما يقرب من 80 طن من القمامة أعلى سطح العقار.

وأكد محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، أن المحافظة رصدت تراكم كمية كبيرة من القمامة أعلى سطح عقار مكون من دور واحد في شارع «مراد»، بمنطقة «الكيت كات»، التابعة لحي شمال الجيزة.

وأوضح محافظ الجيزة انه تم علي الفور تكليف هيئة النظافة والتجميل وحي شمال بالتوجه نحو العقار المشار إليه، ورفع كافة المخلفات المكدسة أعلى سطح العقار، لما يعكسه من شكل غير حضاري، ويضر بالصحة العامة للمواطنين، ولما يمثله من مصدر للتلوث والأمراض.

وأشار «راشد» إلى أنه تم رفع 80 طناً من المخلفات، من أعلى سطح العقار، وذلك على مدار 3 أيام، باستخدام فرق ومعدات هيئة النظافة، ويجري استكمال الأعمال لرفع المخلفات بالكامل.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بالتعاون مع أجهزة المحافظة، والإبلاغ عن أي حالات مماثلة، ليتم التعامل الفوري معها، حفاظاً على صحه المواطنين، وعدم إلقاء المخلفات إلا في صناديق القمامة المخصصة لها، والمنتشرة بقطاعات المحافظة بالكامل لتسهيل أعمال رفعها.

وفي نفس الإطار، قامت محافظة الجيزة، من خلال حي شمال وهيئة النظافة والتجميل، بأعمال تجريد لشارع «الأقصر»، أمام شارع «الإمام الغزالي»، استجابة لمطالب المواطنين القاطنين بالشارع.

وفي وقت لاحق من ظهر اليوم الجمعة، تفقد محافظ الجيزة، يرافقه كل من المهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، ورؤساء أحياء الهرم والطالبية، حاله النظافة ورفع الإشغالات وموقف خطط الرصف والتطوير في عدد من المناطق بأحياء جنوب الجيزة والطالبية والهرم، شملت مطلع الطريق الدائري بشارع البحر الأعظم، وطريق المريوطية.

وشهدت الجوله توجيهات المحافظ بتكثيف حملات النظافة، ودعم بعض المناطق بعمال نظافه إضافيين، إلى جانب عدم السماح بالتعدي على أرصفه الطريق العام، من جانب المنشآت والمحال التجارية والمقاهي.