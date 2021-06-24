«شعراوي»: متابعة دورية من الرئيس للانتهاء من مشروعات «حياة كريمة» في الجيزة

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية،اليوم، اجتماعاً مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمقر الوزارة لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية التى تهم المواطنين فى كافة المجالات الخدمية، وآخر مستجدات المشروع القومى لتطوير الريف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى مركزى الصف وأطفيح فى ١١ وحدة محلية قروية و٤٢ قرية رئيسية وحوالى ٩٠ تابعاً، وسيستفيد منها أكثر من مليون مواطن وستتخطى تكلفة المشروعات المخططة للتنفيذ خلال المرحلة الحالية حوالى ٦ مليارات جنيه، وتابعا جهود رفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية، وتحسين نظافة الشوارع والميادين، ومشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، لإعادة الوجه الحضارى والجمالى لمحافظة الجيزة باعتبارها من المحافظات السياحية، فى ظل وجود المتحف المصرى الكبير والاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بهذا المشروع القومى.

واستعرض الاجتماع رفع الإشغالات وإزالة أى تجاوزات فى ملف البناء بالأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق، والتصدى لمحاولات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والحملات اليومية على المطاعم والمقاهى للتأكد من الالتزام بها وبمواعيد الغلق ومنع استخدام الشيشة. كما شهد اللقاء متابعة جهود المحافظة فى تنفيذ مشروعات تطوير وتوسعة الطرق وخطط الرصف وإنشاء بعض المحاور المرورية الجديدة والممشى السياحى بمنطقة المريوطية، ما يسهم فى عودة الشكل الحضارى والجمالى للمحافظة وتحقيق السيولة المرورية. وأكد «شعراوى» أن هناك متابعة دورية من رئيس الجمهورية لكافة تطورات المبادرة، للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة، إلى جانب الاجتماعات الأسبوعية لرئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء المعنيين بالمبادرة، لسرعة الانتهاء من المشروعات المخططة وإزالة أى عقبات، من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية فى حياتهم. وقال «راشد» إن هناك متابعة بصورة مستمرة للمشروعات الجارية فى مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة الانتهاء منها فى المواعيد المخططة، لأهميتها للمواطنين فى القرى، ولتحسين أحوالهم المعيشية.