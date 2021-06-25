عاجل.. الحكومة تنفي شائعة توقف هيئة التأمين الصحي عن تقديم خدماتها للمواطنين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن توقف هيئة التأمين الصحي عن تقديم خدماتها الطبية للمواطنين نتيجة لانخفاض أعداد المنتفعين، حيث تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الصحة: أنه لا صحة لتوقف هيئة التأمين الصحي عن تقديم خدماتها الطبية للمواطنين نتيجة لانخفاض أعداد المنتفعين، مُوضحةً أن الهيئة العامة للتأمين الصحي قائمة ومستمرة في تقديم كافة خدماتها الطبية بجميع محافظات الجمهورية لنحو أكثر من 56 مليوناً و883 ألف مواطن، مُشددةً على أن الهيئة أجرت نحو 92 ألفاً و131 عملية جراحية بنسبة إنجاز 96% من إجمالي العمليات الجراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار

وأشارت إلى أنه جار التحول التدريجي إلى منظومة التأمين الصحي الشامل على مراحل بمختلف محافظات الجمهورية، والتي ستقدم خدماتها الطبية لكافة فئات المواطنين دون تمييز، من خلال كوادر طبية متميزة ومنشآت صحية مجهزة على أعلى مستوى، وقد تجاوز عدد المسجلين بالمنظومة الجديدة ضمن محافظات المرحلة الأولى نحو 4 ملايين مواطن حتى الآن.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.