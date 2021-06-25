السكة الحديد: تعديل مواعيد تشغيل 14 قطارا بدءا من 12 يوليو المقبل
الوزير: خطة لتطوير السكة الحديد بـ225 مليار جنيه لتقليل حوادث القطارات
كتب:
توفيق شعبان
01:29 م | الجمعة 25 يونيو 2021
قطارات - أرشيفية
أعلنت هيئة السكة الحديد، «تعديل وتبكير»، مواعيد بعض القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، من يوم 12 يوليو 2021، لزيادة المشغولية، بنحو:
1- يقوم القطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 4.10 مساءً بدلا من 6.00 مساءً.
2- القطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية يقوم 6.00 مساء بدلا من 4.00 مساءً.
3- القطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية مكيف يقوم 3.35 مساء بدلا من 3.20 مساء.
4- القطار رقم 21 مميز القاهرة الإسكندرية يقوم 3.10 مساء بدلا من 3.30 مساء.
5- القطار رقم 957 مختلط القاهرة الزقازيق يقوم 3.45 مساء بدلا من 3.30 مساءً.
6- القطار رقم 1915 مختلط القاهرة المنصورة يقوم 5.00 مساء بدلا من 3.10 مساء.
7- القطار رقم 27 الروسي القاهرة الإسكندرية يقوم 4.20 مساء بدلا من 4.10 مساء.
8- القطار رقم 934 Vip الإسكندرية الأقصر يقوم 9.10 مساء بدلا من 10.00 مساء.
9- القطار رقم 518 الإسكندرية المنصورة يقوم 9.20 مساء بدلا من9.15 مساء.
10- القطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا يقوم 10.00 مساء بدلا من 8.45 مساء.
11- القطار رقم 128 مميز الإسكندرية بنها يقوم 10.35 مساءً بدلا من 7.10 مساءً.
12- القطار رقم 962 محسن بورسعيد القاهرة يقوم 6.35 مساء بدلا من 7.30 مساء.
13- القطار رقم 264 مميز الإسماعيلية الزقازيق يقوم 8.15 مساءً بدلا من 7.50 مساءً.
14- القطار رقم 262 ركاب الزقازيق بنها يقوم 10.05مساء بدلا من 10.00 مساءً.
وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية بتكلفة 225 مليار جنيه، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب، وتقليل حوادث القطارات.
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