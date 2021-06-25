المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني للحج: الموعد والخطوات

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لـ حج 1442هـ (حج 2021)، ابتداءً من اليوم الجمعة 25 يونيو الساعة 2 ظهرا بتوقيت المملكة، مع تأكيد أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة، ويأتي ذلك بعد أن بعد أن أغلقت مساء أمس باب التسجيل لحجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني المرحلة الأولى، كما أعلنت السلطات السعودية، اليوم، أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج لهذا العام، حيث استقبل المسار أكثر من 540 ألف طلب من المواطنين والمقيمين وأشارت وزارة الحج السعودية إلى عدم وجود أولوية للتسجيل المبكر.

خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني لـ حج 2021 المرحلة الثانية

وأوضحت وزارة الحج السعودية، خطوات المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني لـ حج 1442هـ (حج 2021)، مؤكّدة أنَّ القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة، وجاءت الخطوات كالتالي:

1- إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلة.

2- دخول المؤهل على البوابة الإلكترونية للتحقق من البيانات الشخصية.

3- استعراض الضوابط والشروط.

4- للمتأهل إمكانية إضافة مرافق واحد ممن سبق وأن تقدم بالتسجيل.

5- استعراض الباقات المتاحة وحجز الباقة المناسبة.

6- إصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر نظام السداد.

7- صدور تصريح الحج.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، عن التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هجرية (حج 2021) على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك نظرا لتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وظهور سلالات جديدة من الفيروس القاتل أسرع انتشارا وأكثر عدوى.

شروط أداء فريضة الحج 1442 هجريا

ووضعت السلطات السعودية شروطا لأداء فريضة الحج للموسم الجارى، جاءت كالتالي: 1- أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة. 2- أن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً. 3- أن تكون حاصل على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (شرط أن يكون الحاج أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا بعد التطعيم أو حصل على جرعتين من اللقاح أو متعاف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد).