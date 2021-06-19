شروط الحج 2021.. قواعد جديدة بشأن المحرم مع المرأة

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم، بنودا جديدة بشأن شروط الحج 2021، إذ إنه لا يمكن إضافة الخال أو العم كمحرم، للراغبات في الحج ممن بادرن بالتسجيل في المسار الإلكتروني لأداء مناسك الحج لهذا العام.

ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن الوزارة قولها، إنه «لا يتاح إضافة محرم سوى المحارم في الخيارات المعروضة (أب، أخ، زوج، ابن)»، معللة ذلك بإمكانية ربط بياناتهم مع مقدمة الطلب.

وكشفت عن عدم قبول بيانات المحرم إلا إذا كان مسجلا في البوابة الإلكترونية للراغبين بالحج، وأنه «لا استثناء للشخص غير المتقدم لتسجيله كمحرم»، مشددة على أن التسجيل متاح لجميع المقيمين والمواطنين ممن لم يقوموا بالحج آخر 5 سنوات، وستكون الأولوية لمن لم يسبق له الحج.

وفي حال تسجيل المرأة لرغبتها في الحج دون محرم، ورغبتها بالتعديل وإضافة محرم مسجل بطلب مستقل في البوابة الإلكترونية، أفادت وزارة الحج والعمرة بأنه «يمكن لها الإضافة وتعديل بيانات المحرم ابتداء من 14 ذي القعدة عند ظهور نتائج المقبولين في الحج، إذ سيتم في ذلك التاريخ إعلان التفاصيل عند إتاحة الباقات للحجز والشراء بعد الترشيح للحج».

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن «تسجيل رغبة الحج تتم فرديا، ولا يمكن تسجيل أكثر من شخص أو إضافة مرافقين في نفس طلب التسجيل، فيما يمكن إضافة المرافقين الذين أتموا التسجيل بنجاح في المرحلة الثانية عند اختيار باقة الخدمات»، مشيرة إلى أن الباقة «فردية» ولا يمكن لشخصين أو أكثر التسجيل في نفس الباقة.

كانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت شروط الحج 2021، حيث يقتصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين في المملكة، ممن عمرهم يتراوح بين 18 إلى 65 سنة، بشرط ألا يكون لديهم أية أمراض مزمنة وهي تقريبًا نفس شروط العام الماضي، فيما حدد عدد الحجاج 60 ألف.