أسعار الأضاحي.. تعرف على أرخص ذبيحة للعيد

تختلف أسعار الأضاحي، حسب نوع ذبيحة العيد من خروف، أو عجل بقر، أو عجل جاموس، أو جمل، كما يتحكم في ثمن الأضحية، حجمها، ومواصفاتها، وتنتشر أنواع عديدة من الأضحي في ربوع مصر، ويزداد الإقبال على الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحي، وتعج الأسواق بالتجار والمواطنين في العديد من محافظات مصر، وتنتعش حركة البيع والشراء الأغنام، بشكل كبير، في جميع المدن، ومنها الخراف البلدي بأنواعها وفصائلها والخراف البرقي.

أسعار الأضاحي في مصر 2021

تختلف أسعار الأضاحي هذا العام، عن الأعوام السابقة، وتباع الخراف بأسعار، والعجول بأسعار أخرى، طبقا للنوع والوزن، والجمال، وهي الأقل بيع في عيد الأضحي، حسب عبدالرحيم صالح، أحد تجار الماشية، موضحا لـ«الوطن» أن أسعار الأضاحي ترتفع بسبب غلو الأعلاف وتكلفة التربية، وتعد الخراف البلدي هي أرخص الأضاحي.

وتنشر «الوطن» أسعار الأضاحي هذا العام:

- خراف البلدي بجميع الفصائل مثل الرحماني يبدأ من سعر 60 وحتى 62 جنيها الكيلو قائم حي، وكلما يزيد الوزن يقل السعر.

- الجديان يبدأ سعرها من 66 حتى 70 جنيا الكيلو قائم حي.

- خراف أضاحي من النوع البرقي بـ68 جنيها الكيلو قائم «الوزن الفعلي للخروف قبل ذبحه».

- سعر العجول البقر يبدأ من 48 جنيها لـ56 جنيها الكيلو، حي قبل الذبح، حسب النوع بلدي أو مستورد

- سعر العجول الجاموس تتراوح بين 50 جنيها وحتى 54 جنيها للكيلو الحي، حسب النوع.

- سعر الجمال، تباع بالواحد، الجايز للذبح، ويتراوح سعره من 29 وحتى 40 ألف جنيه.

أسعار الأضاحي.. تعرف على مواصفات الذبح

لابد في الأضاحي أن تتوافر بعض الشروط كي تكون جائزة للأضحية، وهي كالآتي:

- أن يكون الغنم الضأن والماعز في سن تجيز الذبح، فإن كانت من الضأن فيجب أن تبلغ من العمر 6 أشهر فأكثر، وإن كانت من الماعز فيجب أن تبلغ من العمر سنة أو أكثر.

- العجول لابد أن تكون عمرها سنتين فأكثر، فإن كنت أقل من ذلك فلا تجيز للذبح في عيد الأضحي.