بورسعيد تستعد للعيد مبكرا.. «الغضبان» يحظر ذبح الأضاحي في الشوارع

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، توجيهاته بمنع ذبح الأضاحي في شوارع المدينة، والالتزام بذبح الأضاحي في مجزر بورسعيد، نظراً لما تسببه من أوبئة وأمراض، وحماية للمواطنين، خاصةً من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

كما أكد محافظ بورسعيد أن ذلك يأتي في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك لمحاصرة تفشي الوباء الذي يستلزم اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، والحفاظ على بيئة نظيفة خالية من أي ملوثات.

مجزر بورسعيد جاهز لاستقبال الأضاحي

وأشار المحافظ إلى جاهزية مجزر بورسعيد لاستقبال أكبر عدد من الأضاحي، من خلال زيادة سعة المجزر، والارتقاء بالخدمات المقدمة به، مشيراً إلى أهمية وعي المواطن بعدم ذبح الأضاحي في الشوارع والأماكن غير المخصصة، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحقيق السلامة العامة.

محطة تسمين الماشية تحقق أعلى معدل نمو على مستوى الجمهورية

وأوضح المحافظ أن محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها، وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة، بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

ويتكون المشروع من محطتين، إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر، والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلاً عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.