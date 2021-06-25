لحظة القبض على علاء حسانين نائب الجن والعفاريت بحوزته 201 قطعة أثرية

كشفت أجهزة الأمن عن عصابة لنهب كنوز الوطن الأثرية، يتزعمها علاء حسانين المعروف إعلاميا بـ«نائب الجن والعفاريت»، وألقي القبض عليه مع 5 من أفراد عصابته، وعثر بحوزتهم على مخزن عبارة عن كنز أثري ضخم في مصر القديمة، داخله 201 قطعة أثرية استخرجتها العصابة من عمليات التنقيب عن الآثار في القاهرة ومحافظات الصعيد، وبمواجهة «حسانين» اعترف بتفاصيل جريمته، وأنه كان يستعين بالجن في أعمال التنقيب عن الآثار، وأنه نجح من خلال تلك الخطة في استخراج عدد كبير من القطع الأثرية.

معاينة النيابة

كشفت معاينة النيابة العامة للقطع الأثرية المضبوطة بحوزة نائب الجن والعفاريت، أنها عبارة عن 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، و36 تمثال مختلف الأطوال، 4 تماثيل أوشارتي نصف، 1 تمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزاريه، 1 تمثال أوشارتي من المرمر، كما عثر على 2 تمثال من البرونز أحدهم مفصول الرأس، و1 تمثال خشبي طوله 10سم، 1 تمثال حجري متقسم جزئين يعود للعصر اليوناني، 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني.

التماثيل من العصر الإسلامي

وأوضحت معاينة النيابة العامة للقطع الأثرية المضبوطة مع عصابة علاء حسانين، أنها تعود للعصر الإسلامي، وهي عباة عن 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل لآلهة مختلفة، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، وعثر أيضا على 1 مائدة قرابين حجرية، و2 طبق بازلت أسود اللون على شكل سمكة وآخر على شكل أوزتين، 4 فازات مختلفة الأحجام، 24 نموذج لأواني مختلفة الأشكال والأحجام، 3 أواني صغيرة من المرمر، وإبريق أخضر من الفيانس، 1 إبريق من البرونز ومجموعة من بقايا البرونز، 6 قطع من الدرائق، وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، 3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار، 6 قطع من الفخار على شكل صغير الحجم.

مخزن للآثار في مصر القديمة

وتبين من المعاينة، أن مخزن الآثار في مصر القديمة الذي أخفى فيه علاء حسانين المضبوطات، كان داخله عدد من القطع الأثرية، وهي عبارة عن 1 مسند ورأس من الخشب، 10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسرجة من الفخار ترجع للعصر اليوناني والروماني، جزء من تمثال على هيئة حيوان من الخشب، و3 ثقل ميزان أحدهم بازلت، وآخر حجري، و3 موازين من البازلت، و3 مكحلة من المرمر، و1 تمثال جنائزي صغير الحجم.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم وبحوزته عدد كبيرة من القطع الأثرية وأدوات الحفر، وهي عبارة عن 15 كوريك و12 فأسا و3 أزمة حديدية بمقبض خشب و9 مطارق و3 مطارق كبيرة و11 مسمار حديدي و15 أجنة حديدية ومطارق كمية من الأحبال وكابل كهرباء و4 مولدات كهرباء، و5 شنيور دقاق، بالإضافة لاكتشاف 4 حفرات بنطاق قسم شرطة مصر القديمة مساحة 1 متر إلى 2 متر، وعمق كبير.