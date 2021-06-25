القصة الكاملة لسقوط علاء حسانين نائب الجن ولحظة القبض عليه

201 قطعة أثرية ضبطتها أجهزة الأمن بحوزة علاء حسانين، نائب الجن والعفاريت، داخل مخزن في مصر القديمة، وبينت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة أن المتهم كان يتزعم عصابة مكونة من 5 أفراد للتنقيب عن الآثار في مصر القديمة ومحافظات الصعيد، وأنه استخرج كميات كبيرة من الآثار بسبب أعمال التنقيب في مصر القديمة، بلغ عددها 120 قطعة من 4 حفر، بينما استخرج باقي القطع المضبوطة معه من أعمال التنقيب في محافظة المنيا، مسقط رأسه، وكان نائبًا في البرلمان عن دائرة دير مواس، وقررت النيابة حبس المتهم وعصابته لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قطع أثرية تعود للعصر الإسلامي

وأجرت النيابة العامة عرضًا للقطع الأثرية المضبوطة مع نائب الجن والعفاريت، خلال التحقيقات، وواجهت المتهمين بها، واعترفوا بحيازتها وأنهم حصلوا عليها من أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في مصر القديمة بالقاهرة ومحافظات الصعيد وتحديدًا المنيا، وتبين أن تلك المضبوطات تعود للعصر الإسلامي

وشملت المضبوطات 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، و36 تمثال مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشارتي نصف، 1 تمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزاريه، 1 تمثال أوشارتي من المرمر، كما عثر على 2 تمثال من البرونز أحدهم مفصول الرأس، و1 تمثال خشبي طوله 10سم، 1 تمثال حجري متقسم جزئين يعود للعصر اليوناني، 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، 1 بولة نفط فخار.

مراوغة نائب «الجن والعفاريت» للشرطة

وقال علاء حسانين في تحقيقات النيابة، إنه يمارس نشاط التنقيب عن الآثار منذ عدة سنوات، وأنه توقف بعد أن لاحظ أن الشرطة وضعته تحت الملاحظة الأمنية، وعندما أطمئن من زوال المتابعة عاد للتنقيب عن الآثار حتى تمكن من استخراج عدد كبير من القطع الأثرية ومن بينها 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل لآلهة مختلفة، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، وعثر أيضا على 1 مائدة قرابين حجرية، و2 طبق بازلت أسود اللون على شكل سمكة وآخر على شكل أوزتين، 4 فازات مختلفة الأحجام، 24 نموذج لأواني مختلفة الأشكال والأحجام، 3 أواني صغيرة من المرمر، وإبريق أخضر من الفيانس، 1 إبريق من البرونز ومجموعة من بقايا البرونز، 6 قطع من الدرائق، وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، 3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار، 6 قطع من الفخار على شكل صغير الحجم، 1 غطاء إناء حجري .

مخزن مصر القديمة

وتحدث نائب الجن والعفاريت، عن أنه أخفى القطع الأثرية في مخزن بمصر القديمة، وكان يستعد لتهريبها خارج البلاد، لكن الشرطة تمكنت من رصد نشاطه وإلقاء القبض عليه، وتبين أن مخزن مصر القديمة كان داخله المضبوطات 1 مسند ورأس من الخشب، 10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسرجة من الفخار ترجع للعصر اليوناني والروماني، جزء من تمثال على هيئة حيوان من الخشب، و3 ثقل ميزان أحدهم بازلت، وآخر حجري، و3 موازين من البازلت، و3 مكحلة من المرمر، و1 تمثال جنائزي صغير الحجم.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على علاء حسانين وعصابته، وعثر بحوزتهم على 201 قطعة أثرية وأدوات الحفر، وهي عبارة عن 15 كوريك و12 فأس و3 أزمة حديدية بمقبض خشب و9 مطارق و3 مطارق كبيرة و11 مسمار حديدي و15 أجنة حديدية ومطارق كمية من الأحبال وكابل كهرباء و4 مولدات كهرباء، و5 شنيور دقاق، بالإضافة لاكتشاف 4 حفرات بنطاق قسم شرطة مصر القديمة مساحة 1 متر إلى 2 متر، وعمق كبير.