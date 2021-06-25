سعفان: 1.4مليون جنيه مستحقات عاملين توفيا بـ«حادثي شركتين» ببورسعيد

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا عاجلا من مديرية القوي العاملة ببورسعيد بشأن حادثين في شركتين، نتج عن الحادث الأول وفاة العامل محمد عبد الحميد الذي يعمل بشركة جاسكو لمنتجات البترول، بينما نتج عن الحادث الثاني وفاة العامل وائل علي حسن، الذي يعمل بالشركة العالمية للمواسير، ووصلت مستحقاتهم مليونا و450 ألف جنيه.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي باسم وزارة القوى العاملة: «إن الوزير كلف مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد السيد عبد الرحمن السنجابي بمجرد علمه بالحادث الانتقال الفوري إلى الشركتين، للوقوف على أسباب الوفاة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل لحماية العاملين».

وأشار التقرير المذيل بتوقيع مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد السيد السنجابي، إلي أن العامل محمد عبد الحميد الذي يعمل بشركة جاسكو وتوفى أثناء العمل مؤمن عليه بشركة بتروجيت بالمنطقة الشرقية لمحافظة السويس، وتم التواصل مع إدارة الشركتين لصرف مستحقاته، وكانت 25 ألفا و980 جنيها مصاريف الجنازة، وتعويض لورثة قدره 700 ألف جنيه، ومازال هناك شهادة أمان مستحقات مالية لدى الشركة للعامل سيتم الحصول عليها عند انتهاء كافة الإجراءات القانونية لنهاية الخدمة.

وقال مدير المديرية: إن الحادث الثاني الذي أسفر عن وفاة وائل علي حسن الذي يعمل لدى مقاول من الباطن قائم بالعمل «مقاولات لدى الشركة» التي تم التفاوض بشأنه للحصول علي تعويض مناسب للورثة وتم التوفيق علي الحصول علي 75 ألف جنيه.