القوى العاملة تبحث المشروعات المشتركة مع «العمل الدولية»

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، في مكتبه بديوان عام الوزارة، إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، والوقوف على آخر مستجدات المشروعات المشتركة بين الجانبين.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بمدير مكتب المنظمة، مؤكدا التعاون المستمر بين الوزارة ومكتب المنظمة بالقاهرة، شركاء الوزارة في مشروعاتها لخدمة العمال في الدولة المصرية.

ووجّه الوزير بدراسة المشروعات التي يتم تنفيذها، والوقوف على آخر مستجداتها، وتحديد المشكلات والعقبات أمام تنفيذها على الوجه المطلوب، ووضع حلول سريعة لها للمضي قدما إلى إنهاء تلك المشروعات وتحقيق المرجو منها.

ومن المقرر أن يحضر الوزير الاجتماع الدوري في الخميس الثاني من كل شهر بحضور إريك أوشلان، لمناقشة مستجدات الأعمال وتذليل أي عقبات، ومساعدة فريق العمل من الجانبين علي القيام بمهامهم الموكلة إليهم.

بدوره، قدّم مدير مكتب منظمة العمل بالقاهرة إريك أوشلان، الشكر والتقدير للوزير على المجهودات الطيبة التي يقدمها لخدمة المشروعات المشتركة بين المنظمة والوزارة، مؤكدا استعداد المكتب لتلقي أي ملاحظات من الوزارة على المشروعات التي يتم تنفيذها لتداركها في أثناء التنفيذ، للوصول لمستويات الأداء المطلوبة والمستهدفة.

حضر الاجتماع، إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزارة، وآمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، وسارة صبري مديرة البرامج بمكتب المنظمة بالقاهرة.