تفاصيل وفاة والدة الفنان تامر سمير: «فقدت أمي وبنتي في لحظة»

حالة من الحزن يعيشها الفنان تامر سمير بعد وفاة والدته، اليوم الجمعة، حيث كانت تعاني من وعكة صحية تطلبت نقلها إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة، يوم 9 يونيو الجاري لكن حالتها الصحية تدهورت بشكل كبير حتى وفاتها.

ارتبط الفنان تامر سمير بوالدته ارتباطا وثيقا، خاصة بعد إصابتها بمرض ألزهايمر، فكان مصاحب لها طوال الوقت حتى أنه تعلم الطبخ، وذلك وفقا لما رواه عبر حسابه على «فيس بوك»، موضحا: «ماتت نادية أمي صاحبة أحلى ضحكة، منذ مرضها بالزهايمر أصبحت طفلة، اليوم فقدت أمي وبنتي في لحظة، عمري ما قولت لها يا ماما كنت بقولها يا نادية.. اسألكم الدعاء».

تفاصيل وفاة والدة الفنان تامر سمير

دخلت والدة الفنان تامر سمير إلى المستشفي يوم 9 يونيو الجاري، بسبب حالة ارتجاع ، وصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة بشكل مفاجئ، وتم إجراءات الفحوصات الطبية وتم تشخيص الحالة بـ«التهاب في الحجاب الحاجز»، وخرجت بعد تلقيها العلاج اللازم، ولكن حالتها الصحية تدهورت لتعود إلى المستشفى مرة أخرى: «واحنا لسة في العربية أمي رجعت دم لفيت بسرعة ورجعت المستشفى ودخلت العناية المركزة، مريض الزهايمر يعاني دون تعبير وممكن يكون بيتألم لكن مش بيقدر يعبر».

وتابع سمير: أن والدته تعاني من مياه على الرئة، بالإضافة إلى التهاب في الصدر أدى إلى حالة تسمم في الدم، وطالب الجميع بالدعاء لها قائلا: «أصوات الأجهزة في العناية المركزة مؤلم، ليس للمريض ولكن لعائلته، بقيت أخاف أبص عليها لأن مش قادر أعمل حاجة، أنا موجوع لوجع أمي المكتوم».

وخضعت السيدة نادية والدة الفنان تامر سمير لـ4 عمليات «بزل» للمياه على الرئة في 3 أيام، وفقا لمنشور عبر حسابه على «فيس بوك»، «بزل لتر ونصف مياه أول أمس، ثم بزل لتر أمس، واليوم تم سحب لتر آخر».