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الفنانة السعودية ريم عبدالله تعلن وفاة والدها

كتب:

ياسمين محمود
12:26 ص | الجمعة 25 يونيو 2021
ريم

ريم

أعلن الحساب الشخصي للفنانة السعودية، ريم عبدالله، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وفاة والدها حيث كتبت قائلة «انتقل إلى جوار ربه والد الأستاذة ريم عبدالله نسأل الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته لاتنسوه من دعواتكم».

كان آخر ظهور لريم عبدالله، كان خلال برنامج «رامز عقلة طار»، والذي أذيع ضمن برامج رمضان الماضي. 

ريم عبدالله، هي ممثلة سعودية، عرفت من خلال دورها في مسلسل «طاش ما طاش»، بموسمه الخامس عشر مع الثنائي عبدالله السدحان وناصر القصبي في عام 2007.

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