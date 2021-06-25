دعاء المذاكرة ودخول الامتحان: «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا»

شهدت محركات البحث في الساعات القليلة الماضية، تساؤلات عديدة حول دعاء المذاكرة ودعاء دخول الامتحان، وهو ما تستعرض «الوطن» في هذا التقرير تحت عنوان: دعاء المذاكرة ودعاء دخول الامتحان «اللهم لا سهل إلا وجعلته سهلا»، والذي جاء كالآتي.

دعاء المذاكرة ودعاء دخول الامتحان

وتستعرض «الوطن»، عددًا من الأدعية سواء دعاء قبل المذاكرة، أو دعاء بعد المذاكرة، أو دعاء قبل دخول الامتحان، أو دعاء النجاح. وفي البداية تستعرض ما يتعلق بموضوع دعاء قبل المذاكرة.

دعاء قبل المذاكرة

«اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، و قلوبنا بخشيتك، و أسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله و نعم الوكيل».

دعاء بعد المذاكرة

أما فيما يتعلق بتساؤلات الطلاب حول دعاء بعد المذاكرة، فيمكن ترديد دعاء بعد المذاكرة، كالأتي: «اللهم إني استودعك ما قرأت و ما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل».

دعاء دخول الامتحان

وعن سؤال دعاء دخول الامتحان، هناك الكثير من الطلاب يبحثون في محركات البحث عن دعاء دخول الامتحان: «رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا».

وهناك أيضًا دعاء دخول الامتحان، والذي يمكن ترديده قبل البدء مباشرة في حل الامتحان، حيث يمكن ترديد: «رب اشرح لي صدري، و يسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا و أنت تجعل الحزن متى شئت سهلا، يا أرحم الراحمين».

وهناك العديد من الأدعية التي يمكن ترديدها سواء دعاء قبل المذاكرة، أو دعاء بعد المذاكرة، أو دعاء قبل دخول الامتحان، أو دعاء النجاح: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، رب إن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين». وهذا الدعاء يمكن ترديده في أثناء الامتحان.

أما في حالة النسيان داخل الامتحان، فإنَّه يمكن الاستعانة بـ«دعاء عند النسيان»: «اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي».

دعاء النجاح

وللاجابة على التساؤلات المتعلقة بالبحث عن دعاء النجاح، فإنه يمكن ترديد دعاء النجاح: «اللهمّ إنّي توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً، ورزقًا وفيرًا، برحمتك يا أرحم الراحمين. حشرنا ونورًا نتوصل به إليك، فإننا ببابك سائلين ورضاك ومغفرتك وفضلك ورحمتك راجون».