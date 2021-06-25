عاجل.. حبس علاء حسانين و17 من عصابته بتهمة التنقيب والاتجار في الآثار

قررت النيابة العامة حبس علاء حسانين، نائب الجن والعفاريت، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في الآثار والتنقيب عنها، وضمت عصابة نائب الجن والعفاريت 17 متهمًا، وهم «أسامة ع م»، و«محمود ب»، و«محمد ع»، و«شعبان م» و«ميلاد ح» و«أحمد ع» و«أحمد ع» و«أحمد ص»، و«محمد ح» و«عاطف ع»، و«أشرف م»، و«محمود ع»، و«أحمد ع» و«أسامة ع»، و«أسامة ح» و«أكمل ر».

201 قطعة أثرية

وكانت أجهزة الأمن، ضبطت 201 قطعة أثرية داخل مخزن في مصر القديمة مع علاء حسانين وعصابته، عبارة عن 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، و36 تمثال مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشارتي نصف، 1 تمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزاريه، 1 تمثال أوشارتي من المرمر، كما عثر على 2 تمثال من البرونز أحدهم مفصول الرأس، و1 تمثال خشبي طوله 10سم، 1 تمثال حجري متقسم جزئين يعود للعصر اليوناني، 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، 1 بولة نفط فخار.

المضبوطات تعود للعصر الإسلامي

وضمت المضبوطات 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل لآلهة مختلفة، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، وعثر أيضا على 1 مائدة قرابين حجرية، و2 طبق بازلت أسود اللون على شكل سمكة وآخر على شكل أوزتين، 4 فازات مختلفة الأحجام، 24 نموذج لأواني مختلفة الأشكال والأحجام، 3 أواني صغيرة من المرمر، وإبريق أخضر من الفيانس، 1 إبريق من البرونز ومجموعة من بقايا البرونز، 6 قطع من الدرائق، وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، 3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار، 6 قطع من الفخار على شكل صغير الحجم، 1 غطاء إناء حجري.

كما شملت القطع الأثرية 1 مسند ورأس من الخشب، 10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسرجة من الفخار ترجع للعصر اليوناني والروماني، جزء من تمثال على هيئة حيوان من الخشب، و3 ثقل ميزان أحدهم بازلت، وآخر حجري، و3 موازين من البازلت، و3 مكحلة من المرمر، و1 تمثال جنائزي صغير الحجم.