خطوة بخطوة.. تعرف على كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة بمصر

أعلنت مصلحة الضرائب كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة في مصر، موضحة أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، وتمثل النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة في تلك القيمة التي أضيفت في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، «وفق ما أعلنت مصلحة الضرائب المصرية».

من يتحمل ضريبة القيمة المضافة

المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين يقوم المنتج بتحصيلها واحتسابها وسدادها للحكومة عبر مراحل سلسلة التوريد، وضريبة القيمة المضافة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعا، حيث تم تطبقها حول العالم في أكثر من 150 دولة بما فيها جميع دول أعضاء الإتحاد الأروبي.

كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة في مصر بالتفصيل

دليل مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية قدم طريقة حساب ضريبة الجدول وضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والمحلية، حيث تقدر ضريبة الجدول فى السلع المحلية بـ8 % وضريبة القيمة المضافة 13%.

كيفية سداد ضريبة القيمة المضافة في مصر

صرحت مصلحة الضرائب باستقطاع الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول بحسب الأحوال والمستحقة على مشتريات هذه الجهات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية خلال 30 يوما من تاريخ الشراء وباسم المورد مباشرة وباستخدام نظام الدفع الإلكتروني وذلك لصالح الوحدة الحسابية الرئيسية بالإدارة المركزية للشئون المالية بمصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة) وفي هذه الحالة لا يجوز لمصلحة الضرائب المصرية أو أي من مأمورياتها مطالبة المورد بقيمة ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول.

الفرق بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة

- الضريبه على القيمة المضافه تفرض في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، أما ضريبة القيمة المضافه فهي نوع من أنواع ضرائب المبيعات و عرفها الخبراء بأنها الضريبه المحسوبه على قيمة الأجور بالإضافة إلى الأرباح المضافه للسلعة.

- ضريبة المبيعات هي مبلغ من المال تحصل عليه الدولة من الأفراد أو المؤسسات والشركات، وهي واحدة من الضرائب المباشرة وتفرض على البضائع المحلية الصنع و المستوردة.