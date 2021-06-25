إلهام شاهين: الإخوان عرضوا عليّ مليون دولار لإعادة بث قناة «الحافظ»

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها استطاعت مواجهة الإسلاميين خلال فترة حكم الإخوان، لافتة إلى أنها تمكنت من مقاضاتهم والحصول على حكم بغلق قناة «الحافظ»، لتكون أول سيدة في العالم استطاعت إيقاف بث قناة بحسب تعبيرها.

وأشارت إلهام، خلال ندوة تكريمها في مهرجان أسوان، إلى أنها نجحت في أن تكون سلاحا أسقط التيار الإسلامي المتشدد من الإخوان والسلفيين، الذين حاولوا خطف البلاد.

وكشفت «إلهام» للمرة الأولى عن تفاوض الإخوان معها من أجل إعادة بث قناة الحافظ بعد إيقافها، مؤكدة أنهم عرضوا عليها مليون دولار، ولكنها رفضت الحصول على أي مبالغ مالية منهم.

وأشارت إلى أن خطأ الإسلاميين لم يكن في شخصها فقط، إنما كان في حق عدد كبير من الفنانين والمفكرين، أمثال عادل إمام وهالة صدقي وسوسن بدر ونجيب محفوظ.

وقال الناقد كمال رمزي: إلهام شاهين جزء من ذاكرتنا ولها تأثير كبير في الجمهور وقدمت أدوار متنوعة، وهناك أعمال لها شاهدتها أكثر من 20 مرة لأتابع تدرج انفعالاتها وكيفية تقديمها لتفاصيل الشخصية وكيف تنقل كل ذلك بسلاسة وتحوله لانفعالات على وجهها بشكل تدريجي يدرس في معاهد السينما، ولها العديد من المشاهد التي يمكن أن تكون ملهمة ومرشدة لشباب الفنانين بطبيعتها في تقديم الشخصية».

وأضاف رمزي: «في فيلم حظر تجول قدمت إلهام شخصية مركبة ومميزة وصعبة ورغم ذلك نجحت في تقديمها بسلاسة لأنها كانت مهمومة بالشخصية وانفعالاتها الإنسانية، وكيف تنقل للمشاهد كل هذه الأمور تدريجيا، وهو أمر حرصت عليه منذ بداية مسيرتها إلى الآن».

وردت عليه إلهام شاهين، قائلة: «هذه شهادة كبيرة من ناقد كبير أفخر بها وأثرت فيّ بشكل كبير».