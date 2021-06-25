إصلاح ماسورة مياه مغذية لمستشفى غسيل كلوي بالزقازيق

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، قبل قليل، أعمال إصلاح ماسورة مياه الشرب المغذية لمستشفى الغسيل الكلوي بقرية الغار، في نطاق المركز، دون أن يؤثر ذلك على سير العمل بالمستشفى.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إصلاح ماسورة مياه الشرب المغذيه لمستشفى الغسيل الكلوي بقريه الغار، حيث تم تغيير ماسورة المياه، والاطمئنان على انتظام وصول مياه الشرب للمستشفى، لتقديم الخدمة الطبية بدون أي معوقات لمرضى الغسيل الكلوي داخل المستشفى.

وقدم الأهالي الشكر إلى محافظ الشرقية وإلى الجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابة لشكوى المواطنين، وتقديم الحلول العاجلة للمشكلات الطارئة، حرصاً على صحة ذويهم من مرضى الغسيل الكلوي الذي يخضعون لجلسات العلاج داخل مستشفى الغسيل الكلوي بقرية الغار.