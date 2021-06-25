في واقعة أثارت الجدل، جرت سرقة آيباد رئيس جنوب أفريقيا ، سيريل رامافوزا، الثلاثاء الماضي، خلال زيارته ميناء كيب تاون، حيث كان من المفترض أن يخاطب تجمعا إعلاميا في كيب تاون، ولكن بمجرد وصوله إلى المنصة، اكتشف أن جهازه الآيباد الذي يستخدمه غالبًا في خطاباته، قد تمت سرقته، ليسأل عنه ولا يجد إجابة.

وبشأن تفاصيل سرقة آيباد رئيس جنوب أفريقيا ، كان رامافوزا، في زيارة لميناء كيب تاون، الثلاثاء الماضي، عندما أدرك أن جهاز الآيباد iPad الخاص به لم يعد معه.

سرقة آيباد رئيس جنوب أفريقيا

وكان من المفترض أن يخاطب رامافوزا تجمعًا إعلاميًا في كيب تاون، ولكن بمجرد وصوله إلى المنصة، أدرك أن جهازه الآيباد، الذي يستخدمه غالبًا في خطاباته، قد سُرق.

وقال رئيس جنوب أفريقيا من أعلى المنصة: «قرر شخص ما أن يسرق جهاز آيباد الخاص بي، لذلك أريد ذلك. هل يمكنني الحصول على الجهاز، من فضلك، هل يمكنني استرجاع الجهاز؟».

وأضاف: «هذه هي مشكلة تسليم أدواتك دائمًا لأشخاص آخرين، من الأفضل أن أحتفظ بكل هذه الأشياء معي»، ثم وقف صامتا وهو يحاول أن يتذكر المكان الذي وضع فيه جهاز الأيباد الخاص به، ثم عاد سيريل رامافوزا إلى مقعده.

وفيما بعد، استرد رئيس جنوب أفريقيا جهازه في وقت لاحق، إلا أن مكتب الرئاسة في جنوب أفريقيا نفى سرقة الجهاز، وقال مكتب الرئاسة في جنوب أفريقيا: «لم يكن هناك شك في أن جهاز آيباد مفقود، كان الرئيس يشير إلى نقطة فاترة أثناء انتظار إحضار الجهاز قبل أن يبدأ حديثه لوسائل الإعلام».

وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالرئيس سيريل رامافوزا في جميع أنحاء وسائل التواصل الاجتماعي وبعد فترة وجيزة، بدأ جهاز iPad في الظهور على «تويتر»، وكتب أحد مستخدمي الموقع تعليقا على الفيديو: «الرئيس رامافوزا يتصرف كطالب لم يقم بمهمته للعرض التقديمي، كيف يتم سرقة وفقدان جهاز آيباد الخاص بالرئيس بهذه السهولة».