الوزير: تنفيذ خط سكك حديد «القاهرة كيب تاون» للربط بدول قارة أفريقيا

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن مصر قطعت خطوات كبيرة لربط مصر بأفريقيا عبر شبكة بنية تحتية قوية، حيث تنفذ الحكومة المصرية خط سكك حديدية (القاهرة- كيب تاون) يربطها بدول القارة.

وأضاف الوزير، خلال كلمته خلال الجلسة الثانية والأخيرة من منتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا الذي انطلق اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ، "نقوم بتنفيذ خطط السكك الحديدية بطول 360 كيلومتر داخل الأراضي المصري، بالإضافة إلى 6 كيلومترات عبر بحيرة ناصر، حتى نصل إلى مدينة وادي حلفا بالسودان، وإنه جار التنسيق مع الحكومة السودانية لاستكمال خط السكك الحديدية حتى العاصمة الخرطوم".

وتابع: "تسير الحكومة المصرية في اتجاه آخر بربط القطار الكهربي المُمتد حتى محافظة مطروح بوصلة خاصة إلى مدينة السلوم، وجار التنسيق مع الحكومة الليبية لمد خط السكك الحديدية إلى مدينة بنغازي الليبية".

وأشار الوزير، إلى أن الجهود المبذولة لتطوير شبكة النقل البري والسكك الحديدية والموانئ البحرية والجافة ساهمت في تحسن ترتيب مصر 90 نقطة في مؤشر جودة الطرق في تقرير سهولة أداء الأعمال من المركز 118 إلى المركز 28 من 190 دولة شملها التقرير، مؤكداً أن مصر على استعداد لنقل خبراتها فيما يخص الطرق الذكية لباقي الدول الأفريقية.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الجمعة، منتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم السيد وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، و فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.