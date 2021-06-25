«يدعون الفضيلة».. 8 تصريحات لإلهام شاهين ضد الإخوان والتيارات الإسلامية

قالت الفنانة إلهام شاهين إن جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية المتشددة، كانت تعمل على عرقلة مسيرة الفن والتفكير في مصر في أثناء فترة حكمها لمصر عام 2013، كما كشفت كواليس جديدة في قضيتها ضد قناة الحافظ السلفية والشيخ عبدالله بدر.

- كنت قدوة للكثيرين من الفنانين في أثناء أزمتي مع التيارات الإسلامية وقناة الحافظ، ووجهتهم، قائلة: «مكنش علي رأسي بطحة ومكنتش خايفة منهم».

- وأعتقد أن الشخص الذي تطاول عليَّ في أثناء فترة حكم الإخوان، كان قادرًا على هزيمتي آنذاك، لأنه كان يمثل النظام الحاكم وقتها، وقلت لزملائي الذين تمت مهاجمتهم معي: «ارتاحوا، وأنا هجيب حق كل فنان منكم»، وسجلت كل الشتائم ضد الفنانين، ومنهم عادل إمام وفاروق الفيشاوي وهالة صدقي ونجيب محفوظ.

- حملت على عاتقي مسؤولية الدفاع عن المفكرين والفنانين حتى لو كان على حساب اعتزالي التمثيل.

- حصلت على حكم بإغلاق قناة الحافظ، خلال فترة حكم الإخوان، وكان لي الشرف بأن أكون صاحبة أول قضية في العالم، أدت لغلق قناة تلفزيوينة بحكم محكمة.

- تمنيت تسويد شاشة قناة الحافظ ورفضت فكرة عودتها من جديد.

- حاول الإسلاميين القائمين على قناة الحافظ معي، لكي اتنازل عن القضية مقابل مليون دولار ولعبوا على العاطفة، بسبب قطع أرزاق الناس العاملين بها، وقلت لهم الحكم 6 أشهر فقط، ومن الأفضل توزيع المليون دولار على العاملين في القناة «هيدعلكوا».

- هددوني بعد رفضي التصالح، وقلت لهم: «أنتو ورئيسكم ولا يهموني»، والقضاء العادل حكم لي.

- اختصمت الأزهر في قضيتي مع عبدالله بدر، الذي سبني نظرا لأنه زور مهنته وادعى نفسه دكتور في جامعة الأزهر.

- كان باستطاعتي حبس المزور عبدالله بدر، وسجنه 5 سنوات، لكني اكتفيت بالحكم الأول وهو حبس 3 سنوات، ولم أهتم بالقضية الثانية التي كان حكمها عامين.

- المفارقة العجيبة في هؤلاء المتشددين، أنهم يدعون الفضيلة وهم أول الكاذبين، فالكذب ليس من الإسلام.