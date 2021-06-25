إلهام شاهين بعد تكريمها في مهرجان أسوان: أنا مبعرفش أمثل

قالت الفنانة إلهام شاهين، أنا لا أجيد التمثيل لأننى إنسانة صادقة، وبالتالي ينعكس ذلك على انفعالاتى وأحاسيسى التي أقدمها بكل صدق، مضيفة «أنا مش بعرف أمثل لغاية دلوقتي، لأني بعيش اللحظة وفي تصوير مسلسل سامحوني ماكنش قصدي، مع المخرج إسماعيل عبدالحافظ والكاتب يسري الجندي، جالي انهيار عصبي ودخلت المستشفى 5 أيام، لأن خلال التصوير بنسى إلهام شاهين وأعيش الشخصية التي سأجسدها في العمل الفني».

وأضافت شاهين خلال ندوة عن مشوارها، عقدت على هامش تكريمها بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لدورته الخامسة، والتي أدارها الناقد الكبير كمال رمزي، وحضور عدد من النجوم منهم درة، أحمد وفيق، المذيعة بوسي شلبي: «الفن بالنسبة لي متعة والاستمتاع بحياة شخصيات مختلفة ومتنوعة بمشاكلها وأساليبها، بيكون عندي طاقة في نسيان نفسي عشان بعيش شخصيات ولاأمثلها عشان أنا صادقة، مش بحب كلمة تمثيل».

وتابعت: «احنا امتداد لأجيال عظيمة، تعلمنا على يديهم، ودائما السينما المصرية تتصدرها النساء ويعملن على النهوض بهذا المجال ابتداء ببهيجة حافظ وعزيزة أمير وآسيا التي خسرت أموالها في إنتاج فيلم الناصر صلاح الدين».

وكانت إدارة مهرجان أسوان قد قررت إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز.

ويعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة «أكت».